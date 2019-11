Kontroversiell prøveboring avsluttet tidlig: Vil ikke si noe om oljefunn

– Boringen gikk raskere enn planlagt, sier kommunikasjonssjef Kjetil Hjertvik i Wintershall DEA til NTB.

Han bekrefter at operasjonen nå er avsluttet, og at boreriggen West Hercules er på vei til neste oppdrag, som er å bore en CO 2 -brønn for Equinor.

Tillatelse i juli

Den tidlige avslutningen tyder ifølge bransjenettstedet Upstream på at det ikke ble gjort funn i den såkalte Toutatis-brønnen. Wintershall DEA vil ikke uttale seg om dette og viser til at det er Oljedirektoratets oppgave å gå ut med selve resultatet.

Selskapet fikk i juli tillatelse til å gjennomføre prøveboringen, til tross for protester fra miljøvernorganisasjonene.

Bellona-sjef Frederic Hauge er for sin del lettet over signalene om at den såkalte Toutatis-brønnen kan se ut til å ha vært tørr.

– Jeg er utrolig glad i dag. Jeg har gått den siste måneden med et bilde av plattformen på den ene siden og Lofoten på den andre, og det er bare så feil, sier Hauge til NTB.

– Nå må det bli stopp på tildeling av nye lisenser i dette området, sier han.

Viktig område for fisk

Området ligger ved inngangen til Vestfjorden med kort avstand til Træna og Røst. Det er et viktig gytefelt for fisk, spesielt for norsk arktisk torsk, det er et viktig hekke-, myte- og overvintringsområde for flere sjøfuglarter, og blokken overlapper med korallområdet Trænarevet.

Da TU omtalte testbrønnen i sommer, manglet det ikke på optimisme i oljebransjen.

– Dette er en av de mest spennende og lovende brønnene på norsk sokkel i år. Et funn her kan være det neste store feltsenteret på norsk sokkel. Denne brønnen lukter det fugl av, sa Kjell Giæver, administrerende direktør i Petro Arctic, leverandørnettverket for petroleumsindustrien i nord.

Miljødirektoratet stilte en rekke krav til prøveboringen.