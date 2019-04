Kontroll over brannen etter fem timer – en del kunstverk reddet

Rundt 400 brannfolk jobbet intenst for å redde bygningen og kulturskatter fra Notre-Dame mandag mens flammene herjet. Mye skal være i sikkerhet.

Den hellige tornekronen, angivelig den Jesus bar langfredag dagen han ble drept, og et hellig klesplagg båret av kong Ludvig IX på 1200-tallet er nevnt blant de viktigste relikviene som er reddet.

På grunn av frykt for at bygningen skulle kollapse var det utelukket å bruke brannslukkingsfly og vannbombe Notre-Dame mandag. I stedet ble minst 18 høytrykksslanger brukt til å få kontroll på flammene.

– Det spredte seg ekstremt raskt over taket, sier viseborgermester i Paris, Emmanuel Gregoire til nyhetskanalen BFM.

Gammelt treverk

Reisverk i tre i takkonstruksjonen datert tilbake til 1100-tallet får skylden for lettantenneligheten. De første som kom til stedet forsikrer om at de hentet ut så mye av kunst og skatter inne i kirken som mulig, hvor mye og hva er foreløpig ikke kjent.

Brannsjefen i Paris sa tidligere på kvelden at brannmannskapene hadde klart å sikre baksiden av Notre - Dame -katedralen, hvor de mest dyrebare verkene ligger.

Påtalemyndigheten i Paris sier de på nåværende tidspunkt utelukker at brannen i Notre-Dame ble påsatt.

Påtalemyndigheten sier i en uttalelse mandag kveld at de etterforsker brannen i Paris-ikonet som en ulykke per nå.

De utelukker på nåværende tidspunkt at det er snakk om brannstiftelse, inkludert mulige terrorrelaterte motiver.

Betydelig monument

En av prestene i katedralen uttalte til den franske journalisten Nicolas Delesalle at alle kunstverkene i katedralen var blitt reddet, ifølge journalisten på Twitter. Opplysningene er ikke bekreftet av franske myndigheter.

– Gode nyheter: Alle kunstverkene har blitt reddet. Katedralens skatter er intakte, det er også tornekronen og de hellige sakramentene, skriver Delesalle og siterer en prest ved navn Frederic, som har virket ved katedralen i to år.

Katedralen er et av gotikkens mest betydelige monumenter, og er blant Europas mest kjente og besøkte turistattraksjoner.

Fem timer etter at brannen brøt ut hadde mannskapene kontroll, men ville arbeide natten gjennom med å kjøle ned konstruksjonen.

Lanserer fond for gjenoppbygging

President Emmanuel Macron vil tirsdag lansere et internasjonalt fond for gjenoppbygging av Notre-Dame.

Den franske milliardæren François-Henri Pinault donerer 100 millioner euro til formålet. Summen tilsvarer 960 millioner kroner i dagens kronekurs. Pinault henter pengene fra familiens investeringsselskap og sier alt skal gå til å gjenoppbygge den ikoniske bygningen og interiøret.

FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon, UNESCO, var for øvrig ute allerede mandag kveld og sa at det vil støtte Frankrike i arbeidet med å få gjenoppbygget Notre-Dame.

Katedralen har stått på UNESCOs verdensarvliste siden 1991.