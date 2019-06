Nå tjener Stig Remøy penger på krill etter konkurs og bitter patentkamp

Etter flere år med en rekke patentkamper i retten har rederen Stig Remøy om sider begynt å tjene penger på krill. Det var Dagens Næringsliv som først omtalte saken.

Milliardmarkedet for omega-3 har gjort minireken krill til en ettertraktet råvare. Både Røkke-selskapet Aker Biomarine og Rimfrost, eid av Remøy, har satset stort på reken.

De to konkurrentene har vært involvert i en rekke rettslige krangler rundt teknologi for å få krillolje, altså råstoff til omega-3, ut av krillen. Rimfrost ble blant annet anklaget for kopiering av teknologi i USA, noe som ifølge Remøy førte total stopp i salget.

I fjor tapte Aker patentsakene i USA, og siden har Rimfrost kunnet selge krillolje i landet med god fortjeneste. Remøy sier til Dagens Næringsliv at dette er hovedårsaken til at forretningen nå går i pluss.

Selskapet gikk fra 70 millioners underskudd i 2017 til et resultat på 156 millioner kroner før skatt. Krilloljen som fylte opp lagrene ble nedskrevet som tapt i regnskapet 2017, men i siste regnskap er verdiene skrevet opp igjen.

Konkurs

Minireken krill har blitt svært ettertraktet til bruk i produksjon av Omega-3. Bilde: Aker BioMarine

Remøys forrige krilltråleselskap Emerald Fishing omsatte på det meste for 203 millioner. Året var da 2013. Fire år senere gikk selskapet konkurs.

Årsaken til konkursen var en teknologikonflikt med Aker Biomarine, som stengte Rimfrosts produkter ute fra USA, ifølge bobestyreren.

Remøys krilltråler «Juvel» ble kjøpt fra konkursboet av Aker Biomarine. Samtidig måtte han slå et av eierselskapene til sitt offshorerederi Olympic Subsea konkurs og si opp ansatte for å berge rederiet.

Nå forhandler han med verft om å bygge ny krilltråler til over en milliard kroner.

Over 100 millioner dollar årlig

Aker Biomarine har hatt en krillomsetning på over 100 millioner dollar årlig de siste fem årene. Selskapet har investert over 500 millioner i forskning og utvikling.

Bak Omega-3 satsingen ligger mye teknologi. Aker Biomarine har en stadig voksende patentportefølje i de viktigste markedene: USA, Europa og Australia. Selskapet har over 100 patenter. Også Rimfrost har en rekke patenter - blant annet for prosessering av krill.

Patentkampene mellom de to selskapene har foregått både i USA og Norge de siste årene. TU har tidligere omtalt flere av teknologikampene mellom rivalene.

Krillen brukes til produksjon av mel og olje, som igjen brukes til helsekost og fôr til oppdrettsindustrien.

Krillen inneholder blant annet omega-3-fettsyrer og antioksidanten astaxanthin.

Norge er den nasjonen som fanger mest krill i Antarktis.