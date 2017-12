Konkurs, dårlig arbeid og store uenigheter: Nå er sykehuset åtte måneder forsinket

Det startet som et kjempeprosjekt. Men da prosjektet gikk fra forprosjekt til tidlig fase viste det seg at rammen for utbyggingen var mindre enn først antatt.

Planene for det nye sykehuset i Kirkenes måtte endres, kostnader kuttes, byggemetode revurderes og entreprisestrategi gjennomgås.

Det var da ideen om å bygge med moduler kom opp. 300 moduler, over et areal på cirka 20.000 kvadratmeter ble løsningen. Alle andre metoder ville blitt for dyre.

Det ble hentet inn to ulike totalentreprenører. Det lokale selskapet Kirkenes byggeservice skulle stå for grunnarbeidene på tomta, mens tyske Cadolto fikk modularbeidet.

Uenige om skyld

Hvem som har størst skyld i forsinkelsene, som i dag ser ut til å bli på rundt åtte måneder, er det ingen som er enige om.

Kort tid før første del av bygget skulle fullføres gikk Kirkenes byggeservice konkurs.

Cadolto mener dette er årsaken til forsinkelsene, men ifølge Sykehusbygg er det feil.

– Det stemmer at konkursen har noe av skylden, men Kirkenes byggeservice var nesten ferdige da de gikk konkurs. Det er klart veien frem mot konkurs også har hatt noe å si for fremdriften, men selskapet er langt fra alene om å være skyld i forsinkelsene, sier Gunnar Stumo, prosjektleder i Sykehusbygg.

Han understreker at arbeidet selskapet gjorde før konkursen har vært godt, og at Sykehusbygg har hatt et godt samarbeid med underleverandøren som jobbet under Kirkenes byggeservice i fullføringen av arbeidet.

Les også: Slik skal selve bygningen hjelpe de psykisk syke på Østmarka i Trondheim

– For dårlig arbeid

Et selskap Stumo derimot ikke roser for grundig og godt arbeid er den tyske entreprenøren.

Han hevder Cadolto er en vesentlig grunn til forsinkelsene av sykehuset.

– Det startet med at de ikke hadde den formelle godkjenningen i orden, noe som første til forsinkelser allerede høsten 2016. Når dette ordnet seg klarte de ikke å skaffe nok kapasitet til å gå videre og fullføre i henhold til planen, sier han.

I løpet av høsten 2017, etter at sykehuset egentlig skulle vært ferdig, er mesteparten av arbeidet gjennomført. Men ikke i henhold til kravene.

– Entreprenøren har rett og slett levert dårligere arbeid enn vi hadde forventet, sier Stumo.

Les også: Sykehusbygg frir til oljenæringen når de skal bygge nytt sykehus i Stavanger

Får store dagsbøter

De største problemene per dags dato dreier seg om elektroarbeidet på sykehuset, som ikke tilfredsstiller norske krav.

– Cadolto påstår at arbeidet ville vært mer enn godt nok i Tyskland og at det ikke stemmer at det er feil og mangler ved arbeidet deres, men for oss her i Norge er det ikke godt nok, sier han.

Det har også blitt funnet feil når det kommer til brannsikringen av bygget.

– Her er det brukt materialer som ikke holder norske krav, og må byttes ut, sier Stumo.

Og legger til at forsinkelsene og det dårlige arbeidet fører til økte kostnader for prosjektet.

Han ønsker ikke å kommentere noe beløp, men forteller at overskridelsene ser ut til å dekkes av dagsbøtene Cadolto må betale som følge av forsinkelsen.

Les også: Det skal bygges sykehus for 750 millioner hver måned i Norge frem til 2020

Skylder på byggherre

Den tyske entreprenøren er ikke enig med Sykehusbygg.

Kommunikasjonssjef Peter Scheifele sier til Teknisk Ukeblad at forsinkelsene ene og alene skyldes Finnmarkssykehuset HF, som er byggherre.

Finnmarkssykehuset HF viser til Sykehusbygg og har bedt Teknisk Ukeblad snakke med prosjektleder Gunnar Stumo i forbindelse med saken.

– Ferdigstillingen av sykehuset har blitt svært forsinket på grunn av byggherren. Det er de som er ansvarlige for forsinkelsene, sier Scheifele.

Han viser til at det var forsinkelser i arbeidet allerede før de kom inn i prosjektet, noe som har ført til store utfordringer for det tyske selskapet.

– Forsinkelsene gjorde at vi måtte finne en helt ny elektroentreprenør, og har gitt oss betydelig økte kostnader, sier han.

Utover dette ønsker han ikke å kommentere påstandene om dårlig arbeid.

Scheifele understreker dog at alle involverte parter jobber hardt for å bli ferdige og finne gode løsninger for sykehuset.

– Vi mener nå at vi har fullført arbeidet vårt i henhold til kontrakten, sier han.