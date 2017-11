Konkurrent klager på at kinesisk selskap får bygge bru i Nord-Trøndelag

Det østerrikske selskapet PNC Norge ba om innsyn i anbudet som var levert av kinesiske Sichuan Road and Bridge Group (SRBG), og nå klager PNC på vel 50 prosent av arbeidet med brua – hovedsakelig på arbeidet som skal foregå under vann, melder NRK.

Påpeker mangler

Ifølge PNC har SRBG ikke levert preferanser på at de kan gjøre undervannsarbeidet selv, og de skal heller ikke ha lagt ved en forpliktelseserklæring som viser at de har en samarbeidspartner som kan utføre betongarbeidet under vann.

SRBG ble tildelt brukontrakten tidligere i november. Brua mellom Steinkjer og Verran på fylkesvei 17 skal bli 580 meter lang, og kineserne har tilbudt seg å bygge den for 277 millioner kroner. PNCs tilbud var 41 millioner kroner høyere.

Klagefrist

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag ønsket opprinnelig å utestenge det kinesiske selskapet fra anbudskonkurransen fordi Norge ikke har handelsavtaler med Kina, men vedtaket ble reversert.

– Vi er svært glade, sa Alexandros Tsetsis, kontraktsjef og pressetalsmann for SRBG i Norge, da det var klart at de hadde fått kontrakten. Han betegner selskapet som verdensledende innen brubygging. Klagefristen på tildelingen av kontrakten går ut 16. november.