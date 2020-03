Kollodialt sølv, eteriske oljer og te blir solgt som vindundermidler mot koronaviruset

Frykt skaper nye markeder, det har enkelte amerikanske selskaper forsøkt å utnytte. Syv selskaper som selger produkter som de hevder vil forhindre utbrudd etter koronasmitte, eller til og med helbrede de som er blitt syke har fått brev fra FDA, Federal Drug Administration.

Selskapene selger blant annet kollodialt sølv, som er finpartiklet sølv som ligger i en væske. Kollodialt sølv kalles ofte sølvann, og ble før antibiotika kom på markedet brukt mot infeksjoner, skriver Wikipedia.

Svindel også i Norge

Sølvann er i en årrekke blitt markedsført som et vindundermiddel mot alt fra forkjølelse til HIV og kreft. Det har ingen dokumentert effekt.

Norge er heller ikke forskånet for svindelforsøk.

– Vi har mottatt tips om at kosttilskudd skal være markedsført som et middel mot koronavirus, eller behandlingen av dette. Hvilke kosttilskudd dette er, eller hvem som står bak denne markedsføringen vet vi foreløpig ikke, skriver Merethe Steen, seksjonssjef, seksjon merking og kvalitet i Mattilsynet i en e-post.

Tidligere har myndighetene måttet kommet med pålegg til selgere av sølvvann å fjerne udokumenterte påstander om hva middelelet skal kunne gjøre, sist i 2014 overfor nettbutikken altshop.no. Kollodialt sølv, eller sølvvann, er også i salg i Norge, blant annet med24.no markedsfører det som et rensemiddel for vann som er effektivt mot bakterier, virus, sopp og encellede parasitter.

Forbudte påstander

FDA vurderer salg og markedsføring av uredelige Covid-19 produkter som en trussel mot offentlig helse, sier Stephen M. Hahn i en pressemelding fra FDA. Han sier at advarselen som nå er sendt kun er første steg, vi vil vurdere tvangsfullbyrdelse for å stanse denne formen for svindel, sier Hahn.

Også Steen er klar i sin fordømmelse av denne typen markedsføring.

– Det som er klart er at slik markedsføring er ulovlig og misvisende. Folkehelseinstituttet er klare på at det ikke finnes noen vaksine mot koronaviruset, og at den beste behandlingen er å unngå smitte gjennom å følge de anbefalte hygienereglene.

I tillegg til kollodialt sølv tilbyr selskapene forskjellige former for te, oljer og tinkturer. De syv selskapene er Vital Silver, Quinessence Aromatherapy Ltd, Xephyr, LLC, GuruNanda, N-Ergetics, Vivfy Holistic Clinic, Herbal Amy LLC og The Jim Bakker Show.

Medisinske påstander er forbudt å bruke om næringsmidler. En medisinsk påstand er en påstand om at produktet har egenskaper som kan forebygge, behandle eller helbrede sykdom hos mennesker. Dette forbudet gjelder også markedsføringen og reklamen for næringsmiddelet, skriver Mattilsynet.