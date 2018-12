KNM Helge Ingstad tømt for missiler på dekk

Værforholdene på havaristedet har vært gode fram til mandag ettermiddag. Da ble alle dykkeoperasjoner og arbeid ved fregatten stanset.

Fartøyet har ligget i ro det siste døgnet, og det har bare vært registrert mindre bevegelser i skipet, melder Forsvaret.

Arbeidet med å strekke forhalere under havaristen er godt i gang. I tillegg er alle missiler fjernet fra dekk fordi de kunne komme i konflikt med løftekjettingene under heving av fartøyet. Hva slags missiler det er snakk om, kan du lese mer om lenger ned i saken.

Løftekjettingene skal festet i forhalere som deretter skal dras under skroget. Disse skal igjen festes i kranene på kranskipene før hevingen kan begynne.

Værmeldingene for tirsdag viser at vinden skal avta og vindretningen endres utover kvelden. Arbeid på fartøyet er satt i bero inntil værforholdene tillater at det blir gjenopptatt.

– Hevingen av KNM Helge Ingstad er en krevende og kompleks maritim operasjon. Det er flere usikkerhetsmomenter som kan påvirke tidsplanen, blant annet værforhold, fartøyets stabilitet og risikoen for forurensning, sier prosjektleder for hevingen, Arild Øydegard, til Bergensavisen.

Han legger til at de arbeider for å starte hevingen så snart som mulig.

Luftvern- og sjømålsmissiler

Fregattene i Fridtjof Nansen-klassen er alle utrustet med sjømålsmissilet NSM («Naval Strike Missile») og luftvernmissilet RIM-162 ESSM («Evolved Sea Sparrow Missile»).

Et ESSM luftvernmissil avfyres fra KNM «Fridtjof Nansen» under marineøvelsen RIMPAC 2014. Bilde: Marthe Brendefur / Hæren/ Forsvarets mediesenter

Fregattene har åtte stykk (2x4) launchere med missil (LMM) for NSM og missilavfyringsssystemet VLS Mk 41 med åtte celler og fire ESSM i hver celle.

De første norskproduserte kryssermissilene ble installert på KNM «Roald Amundsen» 30. mai 2012. Fire år senere, etter at de nødvendige testfyringene og den tekniske evalueringen var gjennomført, var missilsystemet ferdig levert og operativt på hele fregattvåpenet samt kystkorvettene i Skjold-klassen.

Da hadde det norske forsvaret vært uten større hovedvåpen på missilsiden helt siden pingvinmissilene ble faset ut i 2008.

I juni ble NSM valgt som det nye langtrekkende missilet til US Navys såkalte LCS-skip og kommende fregatter, og skal etter hvert også tas i bruk på malaysiske og tyske krigsskip.