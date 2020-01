Kleven Verft får kroatisk eier

Endelig avtale om kjøpet vil skje i løpet av de nærmeste ukene, melder Kleven Verft.

Det ble fra mange hold spekulert i om Brodosplit kunne være mest aktuell, slik TU skrev i forrige uke.

DIV Group eier verftet Brodosplit, som også bygger ekspedisjonscruiseskip. Brodosplit er Kroatias største verft.

Administrerende direktør Kjetil Bollestad i Kleven er veldig fornøyd med den nye eieren.

– Jeg er utrolig glad på vegne av alle ansatte i Kleven for at vi nå er i ferd med å få inn en ny og solid eier av verftet. Vi har gjennom en vanskelig periode klart å levere fantastiske skip, samt beholde den høye kompetansen på verftet. Nå skal vi sammen med nye eiere tenke langsiktig og utvikle oss videre, sier han i en melding.

Likestilt

Bollestad sier til TU at Kleven og Brodosplit blir likestilte verft i DIV Group.

– Vi blir ikke noe underbruk av Brodosplit. Vi skal samarbeide tett, sier Bollestad.

Han sier at Brodosplit har en sterk designavdeling de vil kunne benytte samt at de er gode på stålarbeid.

– Vi ser for oss at de kan gjøre mye stålarbeid og bygge skrog som kan utrustes ferdig her, sier Bollestad.

Han understreker at det fortsatt skal bygges mye i stål også ved Kleven.

Robotsveis i Ulsteinvik

– Vi har vår robotsveiseteknologi og skal fortsette å bruke det her i Ulsteinvik. Vi har alltid kjøpt stålarbeider fra andre land, men nå kan det bli mer fra Kroatia. Vi skal sammen finne en balanse, sier Bollestad,

Kleven ligger langt framme på robotsveising, spesielt på tynnplater som det er mye av i overbygg og ekspedisjons- og cruiseskip. Bilde: Tore Stensvold

Han sier at Brodosplit er imponert over tynnplatesveisingen med roboter og at det kan bli aktuelt å overføre kompetanse på det.

DIV Group: Kroatias største industrikonsern. Eier seks fabrikker, to verft og et dusin produksjons- og støtteverksteder for skipsbyggingsindustrien. Brodosplit er det største verftet i Kroatia, beliggende i byen Split.

Brodosplit har bygget mye tank, bulk og en del passasjer og i det siste noe til cruise. Bollestad tror ekspedisjon, cruise og passasjerskip er et voksende marked de nærmeste årene.

– Det er naturlig at vi samarbeider på det, men vi skal samtidig kjempe om andre komplekse og avanserte fartøystyper. Det er der vi har vår styrke, sier Bollestad.

Verdenskjent

Tomislav Debeljak, eier og administrerende direktør i DIV Group, sier i samme melding at han ser fram til samarbeidet.

– Vi er veldig glade for å ha signert denne avtalen som åpner muligheten for samarbeid mellom to lange og vellykka skipsbyggertradisjoner. Kleven er anerkjent over hele verden med førsteklasses referanser og konstruksjonskunnskap, spesielt når det gjelder utstyr til komplekse skip, sier Debeljak.

Han opplyser at Brodosplit et av de mest effektive verftene i verden når det gjelder design og konstruksjonskvalitet, hastighet og konstruksjonsteknologi.

Synergier

– Skipene vi bygger er et synlig og globalt gjenkjennelig produkt, men vi ønsket mer. Det er grunnen til at vi nå er begeistra for å ha kobla Kleven sammen med Brodosplit, sier han.

DIV Group regner med å se synergieffekt i alle segmenter av virksomheten, inkludert finansiering av bygging av nye skip, samt design, bygging av skrog, og spesielt å utstyre framtidige nybygg.

– På grunn av denne positive synergien, forventer jeg også lavere byggekostnader og betydelig lavere finansieringskostnader. Besparelsen kan være på fem prosent som kan gi større lønnsomhet og bedre konkurranseevne for komplekse og mellomstore skip, sier Debeljak.

Bekymret

Lars Grøvell-Dahll, Bransjef Maritim i Norsk Industri, sier til TU at han er glad Kleven har fått nye eiere.

– Jeg kjenner ikke kjøperne, men vet at Kroatia er flinke skipsbyggere, sier han.

Gørvell-Dahll er likevel betenkt over at norske verft er på vei over på utenlandske eiere. Han tror formuesskatten kan ha betydning.

– Det er snodig at vi har et skattesystem som favoriserer utenlandsk eierskap. Over tid ser vi at det blir færre og færre verft med norske eiere. Det er selvsagt bekymringsfullt, sier han til TU.

Italienske Fincantieri eier Vard, som består av Vard Brattvaag, vard Langsten og Vard Søviknes. I tillegg eier Vard verft i Brevik og Aukra, men er ute etter å finne nye eier til dem.

Vinn-vinn-avtale

Finansdirektør i Kleven Verft, Ola Beinnes Fosse, sier at de med DIV Group sammen kan ta en posisjon i et voksende marked.

Han peker på tre grunner til at Kleven valgte å gå for DIV Group:

1: Kleven og DIV Group har kompletterende ferdigheter, som sammen legger til rette for ambisjonen om å bli et verdensledende og lønnsomt verft.