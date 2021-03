Kia viser bilder av sin neste elbil

Kia EV6, som nykommeren heter, er en bil som lanseres denne måneden. Nå har Kia sluppet de første bildene av bilen.

De sier ingenting om bilens spesifikasjoner, men det er kjent at Kia som en del av Hyundai Motor Group bruker elbilplattformen E-GMP. Det vil si at Kias nye bil er bygget på 800 volt-arkitektur, som Hyundais nye Ioniq 5.

Sentralt for plattformen er at den kan brukes til å bygge biler med rekkevidde på over 500 kilometer, og vi antar derfor at Kias nye EV6 dermed kommer med spesifikasjoner som i stor grad speiler Ioniq 5.

Den bilen kommer med to batterivarianter, 58 og 72,6 kilowattimer, med rekkevidde på inntil 480 kilometer. Det er mulig å velge bakhjulstrekk eller firehjulstrekk, og rekkevidden vil avhenge av konfigurasjonen.

Crossover

Bilen har minimalistisk interiør sammenlignet med dagens modeller fra Kia. Foto: Kia

Kia EV6 er en crossover, og får et futuristisk interiør. Blant annet er det en lang buet infotainmentskjerm med høy oppløsning, og fungerer både som instrumentpanel bak rattet og senterskjerm. Ut fra bildene ser det ut til at Kia har gått for et relativt minimalistisk uttrykk.

Bilen har så langt bare være kjent under kodenavnet CV, og det har tidligere vært kommunisert at denne skal komme i løpet av andre halvår i år. Hva prisen blir er ikke kjent, men vi vil tro prisene på Ioniq 5 er en god pekepinn: Lanseringsutgaven koster 500.000 kroner.

Mer informasjon om bilen kommer i løpet av måneden.