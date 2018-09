Kia Niro blir blant vinnerne på rekkevidde

Kia Norge sier i en melding til kunder som står på venteliste at de ikke kommer til å ta inn Kia Niro med den minste batteripakke på 39 kilowattimer til Norge.

Det fordi den ikke kommer med varmepumpe, som vil være en stor ulempe om vinteren her i landet.

Utgaven med 64 kilowattimer batteri kommer imidlertid med varmepumpe som standard. Dette blir dermed den eneste versjonen som tas inn til Norge.

Kia offentliggjør også rekkevidden bilen skal markedsføres med. Etter den nye WLTP-kjøresyklusen har bilen 485 kilometer på en opplading.

Det plasserer den rett foran Hyundai Kona (482 km), Jaguar I-Pace (470 km), og muligens også Mercedes-Benz EQC og Audi E-tron, som begge har en midlertidig oppgitt rekkevidde på «over 400 kilometer».

Tilhengerfeste ikke avklart

De første 1000 bilene som leveres er såkalt «First edition»-biler. De kommer i fire farger. Etter dette leveres bilen i ti ulike farger.

Niro får mulighet for takstativ, og Kia Norge har sagt at de regner med at den vil kunne leveres med tilhengerfeste.

Dette har de ingen ny informasjon om hvorvidt dette kommer, men skriver at de vet at det fortsatt kjøres tester. Vi antar dette betyr at Kia ikke helt har bestemt seg.

De første bilene får ellers det følgende inkludert i utstyrspakken:

LED hovedlys

Oppvarmede seter foran og bak

Ventilerte seter foran

Oppvarmet ratt

Blindsonevarsling

Trådløs lading for mobiltelefon

8 tommers skjerm

JBL lydanlegg

Filholderassistent

17 tommers aluminiumfelger

Frontkollisjonvarsler og autobrems

Adaptiv fartsholder

Pris og leveringstid er fremdeles ukjent.