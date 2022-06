Kaptein døde under tankinspeksjon

Ulykken skjedde 25.oktober utenfor Dalian i Kina. Kapteinen døde etter at han gikk ned i tanken før den var sjekket og klargjort for inspeksjon av mennesker (klargjort for entring), skriver Statens havarikommisjon for transport (SHK).

Kapteinen døde av hjerteinfarkt. Tanken var fylt med inertgass (nøytralgass for å hindre eksplosjon), som er farlig å puste inn. Ifølge Havarikommisjonen kan det ikke fastslås om dødsfallet skyldtes farlig gass (karbonmonoksid – CO) eller et naturlig hjerteinfarkt.

Rederiet hadde fastlagte prosedyrer for entring av tank, men disse ble ikke fulgt. Rederiet har likevel satt i verk flere tiltak for å hindre lignende ulykker. SHK kommer derfor ikke med noen sikkerhetstilrådninger.

Etter lossing i Dalian i Kina fikk kapteinen beskjed om at skipet hadde for mye restlast og ville få et krav (ROB-claim). På grunn av korona-pandemien hadde det ikke vært en lastinspektør om bord.

Etter avgang meldte terminalen at det manglet «store mengder last» til befrakterselskapet Teekay. Beskjeden var at det manglet ca. 2,76 prosent av avtalt volum (987 metriske tonn).

SHK skriver i sin rapport at den russiske kapteinen ble bekymret og ville undersøke selv. Dette til tross for at kontroll var planlagt senere. Under planlagte entringer blir tankens atmosfære kontrollert før noen får lov til å gå ned og inspisere.

Skipet eies av DSD Shipping i Stavanger, men driftes av Wallem GmbH & Co KG i Hamburg. Teekay var befrakter.

Stavanger Bliss er 228,6 meter langt, 42 meter bredt og er på 80.000 dødvekttonn. Skipet er bygget ved Sumitomo Heavy Industries Marine & Engineering i Japan og levert i september 2008.