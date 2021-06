Kapasiteten i mobilnettet skal bli ti ganger større enn i dag

Vi går inn i vår andre sommer som preges av pandemi. Det er en unntakssituasjon for de fleste av oss, ikke minst de som driver mobilnettverkene her i landet. De opplever at trafikkmønsteret har endret seg.

Belastningen på mobilnettet har vært stor og vil vokse videre. Ikke minst fordi så mange har vært hjemme og på hytta under pandemien. Det betyr at de ikke bare snakker og har videokonferanser, men at man ser på strømmetjenester.

Modernisering

De norske mobilnettene har holdt samtidig som det gjennomføres en svært omfattende teknisk modernisering. Telenor skal bygge om alle de 8500 basestasjonen sine og plusse på noen hundre til. Utvidelsen til 5G er selvfølgelig viktig, men de får også ny 4G-teknologi. Det skal legge grunnen til en tidobling av kapasiteten, til nye tjenester og nye industrielle partnerskap.

I dag snakker vi med teknologidirektør i Telenor Norge, Ingeborg Øfsthus og sjefsarkitekt Petter J. Aglen.

