Kan ta over et år å vaksinere alle – uklart hvor mange doser du trenger

Ifølge den nasjonale vaksinekoordinatoren Richard Bergström vil Sverige få tilgang på mellom 10,8 og 18 millioner doser koronavaksine i 2021. Sverige får rundt 2 prosent av alle dosene EU får tilgang til, skriver Dagens Nyheter.

Målet er å komme i gang med vaksinering i første kvartal, trolig allerede i januar eller februar. Bergström håper de prioriterte gruppene dermed kan få en fungerende vaksine i løpet av første halvår 2021.

– Fra januar skal vi ha tilgang på vaksiner, selv om det er mulig det ikke blir så mange doser. Det er ikke tidsskjemaet for leveranser som er problemet, men at de kliniske dataene er gode nok, og at de blir godkjent, sier Bergström.

Kan drøye i et år

Vaksinekoordinatoren har ingen illusjoner om at det vil gå fort å vaksinere befolkningen. For det første er det uklart hvor mange ganger en person vil trenge å ta vaksinen, før den faktisk fungerer. I tillegg vil vaksinen antakelig ikke være effektive for alle pasientgrupper. Det kan drøye til vinteren 2021/22 før alle har fått en vaksine.

TU fortalte tidligere denne uka at det iølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er 29 såkalte kandidatvaksiner nå til klinisk uttesting. Det vil si at de ansees som så trygge og lovende at de kan testes på mennesker. Hele 138 andre ulike vaksiner mot korona er under preklinisk utvikling.

– Ikke forvent å være vaksinert til påske

– Jeg er ikke sikker på at de første vaksinene er så effektive for alle pasientgrupper. Vi ønsker ikke å bruke vaksiner som ikke gir tilstrekkelig beskyttelse. Derfor kan det ta til vinteren 2021/2022 før alle kan få vaksine, sier Sveriges vaksinekoordinator til Dagens Nyheter.

Bergström advarer mot å tro at du vil være vaksinert om kort tid.

– De som sitter og tenker på hva de skal gjøre i påskeferien neste år, bør ikke forvente å ha fått vaksinen da.