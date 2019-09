Kampen for tog til Tromsø lar seg ikke stanse uten klarsignal til en konseptvalgutredning

Bompengedebatten og kampen for jernbane til Tromsø er saker som krysser partigrensene og ryster regjeringen. Politikere fra Nord-Norge står sammen i kravet om en forlengelse av jernbanen enten de kommer fra SV, Sp, Ap eller Frp.

Diskusjonen om Nord-Norgebanen har pågått i over 100 år. I 1962 ble jernbanen til Fauske og Bodø åpnet. Også da ble det gitt uttrykk for at målet var en forlengelse først til Narvik og Ofotbanen og så videre til Tromsø.

Nå har Jernbanedirektoratet på oppdrag fra Samferdselsdepartementet laget en utredning der de bygger på tidligere utredninger. De har vurdert to traseer og kommet fram til at den østlige på 375 kilometer vil koste 113 milliarder kroner. Den vestlige som er 5 kilometer kortere, vil koste 120 milliarder fordi det er flere og lengre bruer på den traseen.

Bakgrunnen for utredningen er blant annet forventninger om økt produksjon av sjømat og mer turisme. Derfor har man også utredet en sidearm av banen fra Bjerkvik til Harstad, en strekning på 82 kilometer. Denne er beregnet til 20 milliarder.

I store deler av Nord-Norge brer det seg en forbannelse mot maktarrogansen i sør, den såkalte Oslo-sentrismen.

Jernbanedirektoratet konkluderer med at banen aldri vil bli samfunnsøkonomisk lønnsom. Den vil redusere klimautslippene fra transport når den står ferdig, men medføre store utslipp i anleggsperioden. Nå har det aldri vært et premiss for å investere i store samferdselsprosjekter at det skal være samfunnsøkonomisk lønnsomt. Modellene kan beregne økning i gods- og persontrafikk, men ikke konsekvensene av en voldsom økning i tungtransport med utslipp av CO 2 , ulykker og forsinkelser på dårlige veier.

Mange finner seg ikke lenger i at folk sørpå får intercity-utbygging, motorveier og «Fergefri E39» mellom Kristiansand og Trondheim. Sørover fra Trondheim investeres det mange hundre milliarder.

Statsminister Erna Solberg kommer til å merke dette opprøret ved kommunevalget. Da hun på et debattmøte i Tromsø i mai ble spurt om sitt syn på Nord-Norgebanen, svarte hun at «dere er litt gammeldagse her oppe». Deretter vevde hun seg inn i en argumentasjon om at tog ikke var fremtidsrettet. Hun mente at transporten av fisk aldri ville gå på skinner, men ville gå i «tett sammenvevde trailere som er autonome».

Ifølge avisa iTromsø fikk ikke Erna applaus for dette. Tilhørerne oppfattet uttalelsene som en fornærmelse mot nordnorsk næringsliv som går godt, men som er avhengig av god logistikk og trafikksikker transport for å få varene fram i en værhard landsdel.

Da Bergensbanen ble åpnet av kong Haakon i 1909, hadde den kostet et helt nasjonalbudsjett siden den ble vedtatt 15 år tidligere. De kranglet om trasevalg, sporvidde, kostnader og nytteverdi. Men den ble umiddelbart en suksess målt etter trafikktall.

Kampen for tog til Tromsø lar seg ikke stanse uten at regjeringen gir klarsignal til en konseptvalgutredning. Tenk deg hvilke ingeniørbragder som kan åpenbare seg på de 37 milene mellom Fauske og Tromsø – teknologiens svar på Nordlands Trompet – i 200 km/t!