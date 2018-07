Jobber du mye i ferien din? Da kan du ha krav på kompensasjon

Denne eposten har vi fått eller skrevet alle sammen, en eller annen gang:

«Hei! Jeg har sommerferie. Jeg leser mail med ujevne mellomrom. Dersom det haster, send SMS eller ring +47 XXXXXXX. God sommer!»

En undersøkelse fra NITO viste at 37 prosent av medlemmene deres jobbet i ferien i fjor, og av dem svarte syv prosent at de jobbet mer enn ti dager.

Advokat Anne Chatrine Hunstad er leder for juridisk kontor hos Tekna. Hun viser til at ferieloven gir deg rettigheter i tilfeller der arbeidsgiver krever at en avtalt ferie må flyttes fordi virksomheten har alvorlige driftsproblemer og ikke kan skaffe en vikar.

I så fall vil man ha krav på ny ferie og erstattet merutgifter.

Avklar gråsoner med arbeidsgiver

Men så er det gråsonetilfellene der det kanskje ikke er noen andre enn deg som kan ordne opp i en situasjon, uten at arbeidsgiver eksplisitt har pålagt deg det.

– En sånn situasjon er viktig å få avklart med en gang den dukker opp, sier Hunstad, som tror at mange velger å jobbe i ferien på eget initiativ.

– Teknologien har gjort oss lett tilgjengelig døgnet rundt.

Ingeniører jobber mer i ferien

Undersøkelsen fra NITO viser blant de som jobber i ferien, øker tiden de bruker på jobben.

I 2015 svarte 38 prosent av de som jobbet i ferien at de jobbet fra én dag til mer enn ti dager i ferien.

I 2017 svarte 47 prosent det samme.

Advokat Hunstad understreker at hvis du jobber i ferien, er det viktig å avklare en mulig kompensasjon i forkant, før ferien er over.

– Jeg synes det er veldig mye å jobbe over ti dager i ferien. Det vi sier til medlemmene våre, er at da må de begynne å bli litt militante. Da må de kontakte arbeidsgiver og avklare forventninger og om dette er noe som må gjøres nå, sier Hunstad.

Noen gode råd

Hun har følgende råd til en arbeidstaker som føler på forventninger om å jobbe i ferien:

Ta det opp med arbeidsgiver for å få en avklaring: Er dette noe jeg må gjøre nå i ferien? Hvis svaret er nei, kan du informere de som har bedt deg om hjelp om at du har ferie, og dette må dessverre vente. Hvis svaret fra arbeidsgiver er ja, dette kan ikke vente, sjekk om noen andre kan ta jobben. Hvis nei, avklare med arbeidsgiver at da går noe av ferien din til arbeid, og det vil du ha kompensert for. Få klarhet i arbeidsoppgaver og hva som er forventet av deg.

Ferieloven

– Ferieloven har som utgangspunkt at du har rett til tre uker sammenhengende ferie, og det er for at du skal være helt fri. Derfor er reglene ganske så strenge, sier Hunstad.

Hun minner om at det er lurt å sette på fraværsassistenten og minne deg selv på at du har ferie.

– Tekna har få henvendelser om flytting av ferie. Jeg tror at de fleste arbeidsgivere mener du skal ta deg fri fra jobben i ferien.

Hvor ble det av ferien?

Nettopp når sjef eller kolleger forventer at du skal utføre oppgaver i ferien, er det ikke greit lenger, mener NITO-president Trond Markussen.

– Jeg tror de fleste av oss lever med å ta en telefon eller svare på en mail. Men når omfanget øker, hvor ble det av ferien da? I det du begynner å føle at det forventes at du skal være tilgjengelig, har det gått over en grense, sier Markussen.

De nesten syv prosent av medlemmene sier at de jobbet mer enn ti dager i løpet av ferien, de har jo i praksis hatt mye kortere ferie enn de skulle.

Selvvalgt og lystbetont

Fra en solstol i Kroatia sier daglig leder i HR Norge, Even Bolstad, at tre faktorer er viktige hvis vi skal jobbe i ferien.

Det ene er at det er selvvalgt og lystbetont.

Det andre er at forventningene til hvordan vi skal reagere på henvendelser fra jobben er avklart på forhånd.

Det tredje handler om hvor mye tid en oppgave tar.

Even Bolstad, leder i HR Norge Foto: HR Norge

At syv prosent av ingeniørene i NITO-undersøkelsen sier at de jobber ti dager eller mer i ferien, reagerer han på.

– Hvis det betyr at de jobbet ti dagsverk, er det alt, alt, altfor mye. Da skal det være helt spesielle ting, sier Bolstad.

Fleksibilitet begge veier

Bolstad mener likevel at det handler litt om å gi og ta. Arbeidsgivere har blitt mer fleksible på hva vi kan gjøre av private ærender i arbeidstiden, og motsatt.

– Så lenge det ikke blir stress for deg selv og dem du er sammen med, klarer de fleste å håndtere det.

Han mener ikke at tilgjengelighet via smarttelefon nødvendigvis er et onde. Han vokste selv opp en ingeniørfar som måtte være hjemme mens familien var på ferie noen timer unna. Han opplevde det som en stor fordel at de første mobiltelefonene kom og faren kunne bli med.

– Det som er verre, er hvis du sitter og må ta igjen ting som skulle vært gjort, sier Bolstad.

Han tenker at de som jobber i prosjekter som ruller og går på tvers av landegrenser, kan ha større problemer med å si at de er utilgjengelige på en norsk, tidlig ferie.

Planlegg for å ha helt fri

NITO-president Markussen mener at vi kan være litt egoistiske og gjøre oss mindre tilgjengelige med noen enkle triks, som å slå av varsler om ny jobb-epost på mobiltelefonen og ikke legge inn telefonnummeret i epostens fraværsassistent.

Men det viktigste, mener Markussen, er planlegging før ferien starter.

Undersøkelsen Alle NITOs medlemmer fikk undersøkelsen i september 2017. NITO sender ut slike til sine medlemmer fire ganger i året, med ulike spørsmål. Undersøkelsene foretas på e-post og 1127 personer har svart. To av spørsmålene dreide seg om ferie.

– Det er jo noen som har med seg jobb inn i ferien fordi de ikke ble ferdige, sier han.

Gjennom å planlegge din egen ferie sammen med kolleger, kunder og leverandører, mener han at det er mulig å unngå situasjoner der kolleger på ferie må kontaktes for å redde dagen.

– De som ikke skal på ferie, må også være bevisst. Det er ikke sikkert alt må skje i går.

Hvis sjefen sender mail i ferien

Han mener at særlig en leder på ferie har en gylden anledning til å være et godt forbilde.

– Hold igjen. Hvis du som leder prøver å ikke være tilgjengelig i ferien, blir det lettere også for de andre ansatte, sier Markussen.

Han mener at det handler om kvelder, netter og helger også.

– Hvis sjefen sender deg en epost på lørdagen, og den egentlig kunne ha ligget til mandagen, da hadde det vært bedre om den lå til mandagen, da.

Even Bolstad i HR Norge mener at det må være avklart på forhånd hvordan arbeidstakeren skal reagere på ulike kommunikasjonsformer. Epost, mener han, er en ganske snill kommunikasjonsform som i utgangspunktet ikke signaliserer noen forventning om respons, mens en tekstmelding er noe annet.

– Med en tekstmelding til en person som er på ferie signaliserer du veldig tydelig at der bør du handle. Det er en ganske sterk inngripen, og noe de fleste sjefer eller kolleger vegrer seg for å gjøre, sier Bolstad.

De klarer seg uten deg

– Men føler vi oss litt viktigere hvis vi er tilgjengelige i ferien? Og kanskje litt uviktige hvis vi kan være helt utilgjengelige?

– Jo, men vi styrer hverandres oppførsel. Vi skal være viktige, men det gjør ikke noe at vi har litt ferie. Bryt hverdagen og trekk pusten. Det er jo vinn-vinn, fordi arbeidsgiver også tjener på uthvilte medarbeidere, sier Markussen

Markussen er faktisk selv på ferie denne uka. Likevel er han tilgjengelig på telefon.

– Det understreker bare poenget mitt, at jeg mener at det er greit at vi svarer på epost og tar en telefon i ny og ne, når det er på egne premisser, sier Markussen.

På hotellferie pleier han å sjekke mail og meldinger om morgenen. Så legger han telefonen i safen på hotellet og ser på den når han tilbake etter en dag ute på tur.

– Det er sjelden av verden går under i løpet av de timene.