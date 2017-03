I beste fall blir du mer attraktiv på arbeidsmarkedet - i verste fall surrer du bort noen timer på internett

Telenor gjør det. Aker gjør det. Også Statoil er positive til bruke MOOC-kurs for å øke kompetansen til egne ansatte.

I beste fall får du ny kunnskap som gjør deg attraktiv på arbeidsmarkedet - i verste fall surrer du bort noen timer på internett.

MOOC-kurs har gitt millioner av mennesker ny kompetanse - og norske arbeidsgivere er positive til fenomenet. Vi har funnet kurs du kan ta nå i mars.

Enkelt og uforpliktende

Det har gått fem år siden New York Times erklærte at 2012 var «The Year of the MOOC» - og hypen rundt gratis nettbaserte kurs på universitetsnivå har dalt betydelig siden.

Den spådde utdanningsrevolusjonen har latt vente på seg. Men MOOC - Massive Open Online Courses - har etablert seg som et supplement til høyere utdanning, en enkel og uforpliktende måte å få ny kunnskap.