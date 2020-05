«Jeg fikser feilen som ble gjort med Model S»

Ifølge hans egen uttalelse vil den overgå Tesla på alle plan. Elbilselskapet Lucid (tidligere Atieva) er i startgropene i produksjonen. De jobber for å fullføre fabrikken i Arizona, og tanken er at serieproduksjonen av modellen Air skal startes mot slutten av året.

Og selskapssjef Peter Rawlinson er overbevist om en ting - bilen deres vil være ledende på markedet for elbiler. I et intervju med magasinet Motor Trend forklarer han hvorfor og hvilke utfordringer han ser.

For de som ønsker å avfeie Lucid som nok et luftslott, tenk på nytt. Rawlinson var ingeniøren som gjorde Model S til den tekniske suksessen som Elon Musk ønsket.

– For ti år siden var Tesla underdogen og Fisker var det hotteste merket. Model S ble faktisk designet før jeg begynte, så jobben min var å få alle brikkene i bilen etterpå. Model S var designet for å være en kul bil, og vi savnet fordelen med å designe den rundt det elektriske drivverket. Da jeg fikk tilbud om å starte på Atieva, var mitt ønske å designe den beste elbilen, for å overgå min siste – Model S, forteller han til magasinet.

«En god prøve»

Siden 2013 har Rawlinson holdt på med nettopp det.

– Model S var en god første prøve. Nå fikser jeg alle feilene jeg gjorde med den, sier han til Motor Trend.

Ifølge Rawlinson var det selskapets ingeniører som gjorde Tesla vellykket. Mange av de som tidligere har jobbet for Elon Musk, skal nå jobbe med Lucid.

Selskapet har hatt opp- og nedturer hvor finansiering har vært et av de største problemene. Ifølge Peter Rawlinson skyldes dette delvis at det har vært så mange useriøse elbilselskaper og at det i mange år har vært mye fokus på selvkjørende biler. Derfor måtte de komme med noe som skilte seg ut - og som viste god teknologi.

Leverer batterier til Formel E

– Vi trengte noe som viste at vi var forskjellige. Og hva er bedre enn å levere batterier til Formel E? Det var tøff konkurranse, men vi overrasket alle og klarte å vinne. Og til i dag har vi 100 prosent pålitelighet med alle de 24 bilene i startfeltet.

Ved å bevise sin teknologi klarte selskapet å tiltrekke investorer - og nå har det grunnlaget for å komme seg helt til produksjon. Selve elbilen, Lucid Air, har blitt vist i flere utgaver, og ifølge Rawlinson har den blitt enda mer spektakulær med tiden.

På bare fire år vil drivlinjen ha gjennomgått to generasjonsskift, og sluttproduktet handler om to eller tre 900 volts elektriske maskiner med permanentmagnet samt andre egenutviklede invertersystemer og batterier.

Dette betyr at Air kan tilbys i versjoner av 600, 1200 eller 1800 britiske hestekrefter. Konvertert til watt vil det være 447 kW (600 hk), 895 kW (1200 hk) og 1 342 kW (1800 hk).

– Jeg husker da jeg dro med Model S til Detroit-auto showet i 2010 og motstanden jeg møtte der. Nå har jeg en følelse av déjà vu og at historien gjentar seg. Lucid blir sett ned på av Tesla-fans. De gamle bensinfanatikerne er de nye Tesla-fanatikerne. Det er lignende retorikk, sier Rawlinson.

Denne artikkelen ble først publisert på NyTeknik.