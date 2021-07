Irriterende ulyder i flere nye elbiler: Slik svarer forhandlerne

Fraværet av motordur i elbiler kan røpe andre ulyder. Det var i alle fall tilfellet under våre tester av både Ford Mustang Mach-e og søstrene Volkswagen ID.3 og ID.4.

Vi har kjørt flere testeksemplarer av Mustang Mach-e, og alle hadde en sjenerende, nokså lys lyd som vi tror stammer fra instrumentpanelet foran føreren. Se og hør et videoklipp med lyden øverst i saken.

Testeksemplarene av Volkswagen-søstrene hadde på sin side en enda mer høyfrekvent lyd. Lyden fra de to tyskerne var noe lavere og mindre fremtredende, men kanskje desto mer irriterende når man blir klar over den.

Og vi er ikke alene om å høre ulydene. På Macheforum er det flere som irriterer seg over støyen. Brukere forteller at Ford svarer at det er normalt med slik lyd og at den vil variere fra bil til bil. På Id3forums er det også brukere som irriterer seg over høyfrekvente lyder i ID.3.

– Som å ha vært på Slayer-konsert uten ørepropper

Even Thunes Jensen hørte den høyfrekvente lyden med en gang han fikk sin Volkswagen ID.4 i mai.

– Det opplevdes som en tinnituslyd, som å ha vært på konsert med Slayer uten å ha brukt ørepropper. Den var ikke kjempehøy, men den var der alltid – helt til du løfta opp rumpa og bilen slo seg helt av, forteller Jensen til TU.

Han tok bilen med inn på verkstedet hos forhandleren, men der hørte de ikke lyden, forteller Jensen. Heldigvis kom Jensens kundebehandler bort, og han hørte den lyse lyden. Verkstedet tok bilen inn og demonterte deler av dashbordet. Da lokaliserte de støyen til å komme fra hovedskjermen midt på dashbordet. Forhandleren fikk tilsendt ny skjerm fra Møller og monterte den over natta.

– Nå er lyden helt borte. Jeg må berømme personen på kundeservice som tok saken på alvor og identifiserte lyden, for det er veldig individuelt om man oppfatter disse lydene, sier Jensen.

Even Thunes Jensen og hans Volkswagen ID.4. Foto: Privat

Han påpeker at det generelt er mye stillere i den nye elbilen sammenliknet med hans gamle forbrenningsmotorbil og at man derfor hører ulyder lettere.

– Når du først hører lydene, kan du ikke fri deg fra dem. Det er skikkelig irriterende, sier han.

TU har vært i kontakt med forhandleren om saken, men de har ingen til stede som kan uttale seg. Anita Svanes, kommunikasjonssjef for Volkswagen i importør Harald A. Møller, sier at de er ukjent med lydene.

Ford vil fikse

Vi får bedre svar fra Ford Norge. Informasjonsdirektør Anne Sønsteby sier at Ford er kjent med at lyden kan forekomme på et svært begrenset antall av Mustang Mach-e.

– Det jobbes med en løsning som er ventet i løpet av høsten, forteller hun.

Hun sier lyden sannsynligvis kommer fra elektromekanisk støy innvendig i instrumentgruppen som påvirkes av justeringen av bakgrunnsbelysningen.

Sønsteby går ikke mer detaljert inn på årsaksforholdet enn det. Elektromekanisk støy kan for eksempel komme fra en transformator som omdanner strøm med en viss spenning til en annen spenning.

– Vil løsningen dere nevner være kostnadsfri for dagens eiere?

– Dette er ikke i henhold til våre produktspesifikasjoner og vil bli utbedret for dem det gjelder, svarer Sønsteby.

Bilprodusenten vurderer nå hvordan utbedringen skal gjennomføres.

– Det vil enten utbedres av våre verksteder eller gjennom en over-the-air-oppdatering, svarer Sønsteby i Ford Motor Norge.

På spørsmål om hvor mange biler som er rammet av lyden, om Ford fortsatt leverer ut biler med ulyden og om hvor mange kunder som har klaget, er svaret identisk:

– Det er kun et fåtall vi er kjent med, sier Sønsteby.

Har du opplevd liknende ulyder i din elbil? Fortell gjerne i kommentarfeltet eller skriv en e-post til oss.