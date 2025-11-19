Snart skal ett års arbeid forsvinne 248 kilometer til værs

Seksjonen Fra forskning består av saker som er skrevet av ansatte i Sintef, NTNU, Universitetet i Oslo, Oslo Met, Universitetet i Agder, UiT Norges arktiske universitet, Universitetet i Sørøst-Norge og NMBU.

– Et slikt prosjekt er en unik mulighet for studentene til å få praktisk erfaring med en virkelig forskningsrakett, sier stipendiat Laura-Kristin Scholtz, som veileder UiT-studentene i prosjektet.

Ghost er en totrinns forskningsrakett utviklet i et samarbeid mellom Nasa og Andøya Space, og som del av RockSat-X programmet gir den studentene reell erfaring med romfart. Eksperimentene om bord er det studenter fra Norge, USA og Puerto Rico som står bak. Målet er å lære hvordan et rakettprosjekt faktisk gjennomføres – fra planlegging og bygging til selve oppskytingen og datainnsamlingen etterpå.

Bygger selv

Ved UiT Norges arktiske universitet i Narvik jobber rundt 15 ingeniørstudenter sammen på delprosjektet Serpent (Separation Research Project).

Oppgaven er å sende opp en liten kubesatellitt (2-unit CubeSat) som er omtrent 10x10x20 cm, tilsvarende størrelsen på en toliters melkekartong. Etter at satellitten blir kastet ut, skal den først stabilisere seg ved hjelp av et system som heter ADCS (Attitude Determination and Control System). Så skal den dele seg i to enkeltsatellitter. Deretter måles avstand mellom de to, og data blir sendt ned til en studentdrevet bakkestasjon.

Satellitten er omtrent like stor som en toliters melekartong. Foto: Serpent/UiT

– Å få være en del av Serpent-prosjektet har vært en unik mulighet til å samarbeide om å gjøre teori til praksis, gjennom prosessen med å utvikle nyttelast klar for verdensrommet. Erfaringen gir et fantastisk utgangspunkt for videre arbeid innen norsk romindustri, sier Erik Christoffer Kristiansen, som har vært med på utvikling av ADCS-systemet.

Målet er å verifisere simuleringene og teste mekanismen som separerer satellittene. Samtidig danner prosjektet et viktig grunnlag for videre forskning og fremtidige romprosjekter ved UiT i Narvik.

Ekte læring

Samarbeidet gir studentene verdifull erfaring i samarbeid på tvers av fag – fra elektronikk og romfartsteknikk til dataanalyse og systemdesign. Sammen utforsker de løsninger som kan bidra til utviklingen av fremtidens satellitteknologi.

To bacheloroppgaver er skrevet i forbindelse med Serpent-prosjektet. Én omfatter utvikling av ADCS som styrer satellitten og skal stabilisere rotasjonsbevegelser etter at satellitten er kastet ut av raketten. Den andre handler om bygging av separasjons- og låsemekanisme på de to kubesatellittene.

– I tillegg til ADCS og seperasjonsmekanisme har vi utviklet en måte å måle avstanden mellom hver enkelt satellitt på, sier Chris Jensen, som ved siden av bachelorstudiet var medlem av sensor-teamet og brukte mye tid til å finne en løsning på utfordringen.

Laura-Kristin Scholtz, Askar Storbakk, Simon Tøllefsen og Chris Vebjørn Jensen på Nasa Wallops Flight Facility med CubeSat-Eject-podden som kaster ut satellittene fra raketten. Foto: UiT

Askar Storbakk var del av gruppen som utviklet ADCS-systemet i bacheloroppgaven:

– Jeg er stolt over å ha vært med på å bidra i et prosjekt med Andøya Space og Nasa. Det er spennende at koden og komponentene man har utviklet, blir sendt ut i verdensrommet.

Internasjonalt samarbeid

Studenter fra Norge og USA observerer testing av nyttelast av GHOST-raketten på NASA Wallops Flight Facility. Foto: Chris Koehler/Nasa

Med Ghost-prosjektet fortsetter det internasjonale romsamarbeidet på studentnivå. Studentene får praktisk erfaring, verdifulle kontakter og en unik smakebit på hvordan det er å jobbe i romfartsindustrien. Ikke bare venter oppskytingen på Andøya, medlemmer av Serpent fikk tidligere reise til Andøya for å teste satellitten på vibrasjonsbenken og integrere den i CubeSat-EjectPodd som skal kaste satellitten ut av raketten.

Tre av studentene fikk også reise til Nasa Wallops Flight Facility i USA for å oppleve integrasjon av eksperimentene og testing av nyttelasten i raketten.

– Det var veldig kult å reise til USA og besøke Nasa Wallops. Det var utrolig spennende å se hvordan det var der. Det var opplevelse jeg aldri kommer til å glemme, sier Simon Tøllefsen, en av studentene som var med i USA.

Serpent-gjengen var også representert under CubeSat Concurrent Engineering Workshop 2025 i Belgia i vår.

Ny organisasjon

I tillegg til å gi studentene verdifull praktisk erfaring, har prosjektet bidratt til å legge grunnlaget for fremtidig studentengasjement. Fra Serpent-prosjektet ble en ny studentorganisasjon, Polarix UiT, etablert for å samle studenter med interesse for romutforskning. Arbeidet med det neste studentprosjektet, Munin-1, er allerede i gang, med mål om å utvikle en vitenskapelig værballongnyttelast.

Det er selvfølgelig kult å bygge ting som skal til verdensrommet, men hovedfokuset vårt er på studentene. Det å gi medlemmene våre selvtillit til å innovere og satse, samt å promotere studentene innen det norske rommiljøet, det er det vi ønsker. Satellitten eller raketten vi ender opp med til slutt, det er bare en bonus, sier Seweryn Filip Roznowski, som er masterstudent, teknisk leder i Serpent-prosjektet og leder for Polarix UiT.

