Vellykket Space X-oppskyting etter tekniske problemer

Raketten tok av fra selskapets base i Texas klokken 18.30 lokal tid – klokken 1.30 natt til onsdag norsk tid. Opprinnelig skulle raketten vært skutt opp natt til mandag, men måtte utsettes på grunn av tekniske problemer og så på grunn av dårlig vær.

Testen ble også avsluttet som planlagt, med at raketten falt ned i Indiahavet, noe Space X sier var det viktigste målet med nattens test.

Raketten består av et 52 meter høyt ubemannet romfartøy – som også heter Starship – og en 71 meter lang bærerakett. Sistnevnte er laget for å kunne lande og bli gjenbrukt.

Starship er designet for å kunne frakte astronauter og last ut i rommet. På tirsdag hadde den med seg modeller av Starlink-satellitter, som ble plassert i bane, noe Space X ikke har fått til under tidligere tester. Den satellittbaserte internettjenesten er også eid av Elon Musk.

SpaceX-raketten Starship under oppskytningen. Foto: Eric Gay / AP / NTB

Tre ganger tidligere i år har Starship eksplodert under prøveoppskytinger. Raketten er viktig for utviklingen av Starlink og av Space X' romtransporter. Nasa planlegger å bruke den til å sende mennesker til månen i 2027 – den første bemannede måneferden siden Apollo-programmet ble avsluttet i 1972 – mens Musk har ambisjoner om å nå Mars.