Abonner
Space X

Vellykket Space X-oppskyting etter tekniske problemer

Den tiende prøveoppskytingen av Starship-raketten til SpaceX lyktes tirsdag kveld etter å ha blitt utsatt to ganger de siste dagene.

Etter to utsettelser de siste dagene kunne kjemperaketten Starship endelig ta av fra basen til SpaceX i texas.
Etter to utsettelser de siste dagene kunne kjemperaketten Starship endelig ta av fra basen til SpaceX i texas. Foto: Eric Gay / AP / NTB
NTB
27. aug. 2025 - 07:10

Raketten tok av fra selskapets base i Texas klokken 18.30 lokal tid – klokken 1.30 natt til onsdag norsk tid. Opprinnelig skulle raketten vært skutt opp natt til mandag, men måtte utsettes på grunn av tekniske problemer og så på grunn av dårlig vær.

Testen ble også avsluttet som planlagt, med at raketten falt ned i Indiahavet, noe Space X sier var det viktigste målet med nattens test.

Raketten består av et 52 meter høyt ubemannet romfartøy – som også heter Starship – og en 71 meter lang bærerakett. Sistnevnte er laget for å kunne lande og bli gjenbrukt.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonsørinnhold
Tietoevry
Cybersikkerhet i norske virksomheter: – Faren er at vi får et A-lag og et B-lag

Starship er designet for å kunne frakte astronauter og last ut i rommet. På tirsdag hadde den med seg modeller av Starlink-satellitter, som ble plassert i bane, noe Space X ikke har fått til under tidligere tester. Den satellittbaserte internettjenesten er også eid av Elon Musk.

SpaceX-raketten Starship under oppskytningen. Foto:  Eric Gay / AP / NTB
SpaceX-raketten Starship under oppskytningen. Foto:  Eric Gay / AP / NTB

Tre ganger tidligere i år har Starship eksplodert under prøveoppskytinger. Raketten er viktig for utviklingen av Starlink og av Space X' romtransporter. Nasa planlegger å bruke den til å sende mennesker til månen i 2027 – den første bemannede måneferden siden Apollo-programmet ble avsluttet i 1972 – mens Musk har ambisjoner om å nå Mars.

Haliade-X-turbinen som planlegges i Sløvåg, vil få en høyde på 275 meter og regnes som verdens høyeste. Bildet viser en tilsvarende turbin på 14,7 MW som bygges i Rotterdam.
Les også:

Reagerer på bygging av Norges høyeste vindturbin: – Burde vært skrinlagt for lenge siden

Space X
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.
Se flere jobber
NVE
Hydrolog – Flomvarsling og modellutvikling
NVE
Oslo
7. sep.
Riksantikvaren
Leder for seksjon digitale tjenester
Asplan Viak
Brannrådgiver
Gran kommune
Enhetsleder vann og avløp
Servi Group
Senioringeniør Hydraulikk / Mekatronikk
En tjeneste fra