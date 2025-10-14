Gigantraketten Starship skutt opp fra Texas

SpaceX gjennomført mandag en testoppskyting av kjemperaketten Starship i den amerikanske delstaten Texas.

Starship steg opp mot himmelen klokken 1.25 natt til tirsdag norsk tid. En drøy time senere landet raketten som planlagt i Indiahavet.

Det er den ellevte testen av raketten, som er den største og kraftigste i verden. Nasa planlegger å bruke raketten til bemannede måneferder i Artemis-programmet.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Totalforsvar er eneste realistiske vei for å møte kravene i NIS2

Den er også en sentral del av SpaceX-eier Elon Musks ambisjoner om å sende mennesker til Mars.

En vellykket test i august fulgte etter flere oppskytinger der raketten eksploderte. Problemene ved flere av testene har ført til bekymring for forsinkelser for blant annet Artemis-oppdragene. En ferd rundt månen er planlagt tidligst i februar neste år. Nasa sikter mot en Nasa-månelanding i midten av 2027, men en sikkerhetsgruppe sier den kan bli utsatt i flere år.

Kina har et mål om å gjennomføre en bemannet måneferd innen 2030.