Gigantraketten Starship skutt opp fra Texas

Nasa vil bruke raketten til bemannede måneferder.

Kjemperaketten Starship ble skutt opp fra Texas natt til tirsdag norsk tid.
Foto: SpaceX / AP / NTB
NTB
14. okt. 2025 - 07:14

SpaceX gjennomført mandag en testoppskyting av kjemperaketten Starship i den amerikanske delstaten Texas.

Starship steg opp mot himmelen klokken 1.25 natt til tirsdag norsk tid. En drøy time senere landet raketten som planlagt i Indiahavet.

Det er den ellevte testen av raketten, som er den største og kraftigste i verden. Nasa planlegger å bruke raketten til bemannede måneferder i Artemis-programmet.

Den er også en sentral del av SpaceX-eier Elon Musks ambisjoner om å sende mennesker til Mars.

En vellykket test i august fulgte etter flere oppskytinger der raketten eksploderte. Problemene ved flere av testene har ført til bekymring for forsinkelser for blant annet Artemis-oppdragene. En ferd rundt månen er planlagt tidligst i februar neste år. Nasa sikter mot en Nasa-månelanding i midten av 2027, men en sikkerhetsgruppe sier den kan bli utsatt i flere år.

Kina har et mål om å gjennomføre en bemannet måneferd innen 2030.

