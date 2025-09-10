Eide om krenkingen av Polens luftrom: – Fullstendig uakseptabelt

– Jeg er glad for at statsminister Tusk og polske myndigheter er i nær kontakt med Nato om det som har skjedd. Vi vil få flere detaljer i løpet av morgentimene. Jeg er i kontakt med min polske kollega Radek Sikorski og mine nordiske og baltiske kolleger, sier Eide i en kommentar til NTB.

Bedt om å holde seg innendørs

Natt til onsdag ble Polens luftrom krenket flere ganger av russiske droner. Militærfly ble sendt ut for å skyte ned dronene. Flyplasser ble stengt og folk ble bedt om å holde seg innendørs.

I løpet av natten kom det også meldinger fra det amerikanske luftfartstilsynet FAA om at flere polske flyplasser, inkludert Warszawas hovedflyplass, var stengt grunnet «ikke planlagt militær aktivitet knyttet til å ivareta rikets sikkerhet».

– Den russiske angrepskrigen i Ukraina undergraver stabiliteten i Europa og setter vår felles sikkerhet i fare. Norge gir vår fulle støtte til vår allierte Polen i denne alvorlige situasjonen, sier Eide.

Hastemøte i Polen

– Under dagens russiske angrep mot mål i Ukraina ble vårt luftrom krenket av droner gjentatte ganger. På oppdrag for forsvarets operative leder ble det brukt våpen, og det pågår operasjoner for å finne det som ble skutt ned, skriver det polske forsvaret på X.

Viseforsvarsminister Cezary Tomczyk sier president Karol Nawrocki også er orientert om militæraksjonen, og at alle forsvarsgrenene er i beredskap.

Polens statsminister Donald Tusk har kalt regjeringen inn til et hastemøte onsdag morgen.

Et systematisk angrep

Flere norske eksperter mener droneangrepet mot Polen var mer enn bare en teknisk feil eller tilfeldighet. Ifølge dem peker både omfanget og mønsteret på at dette kan være en bevisst russisk provokasjon, skriver NRK.

– Dette er litt for systematisk. Det er litt for stort antall, sier oberstløytnant Palle Ydstebø ved Krigsskolen til riksavisen.

Ydstebø avviser at det kan være et uhell, og peker både på antallet og på banen dronene fulgte. Han viser til at dronene først fulgte grensen mellom Russland og Ukraina øst–vest, før flere av dem fortsatte inn i Polen.

Parallelt med massivt angrep

Lars Peder Haga, førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen, sier til NRK at droneinntrengningen skjedde parallelt med et svært omfattende russisk missil- og droneangrep mot Ukraina.

Han mener det er lite sannsynlig at alle dronekrenkelsene skyldes tekniske feil, men viser til andre muligheter for uhell.

– Det kan ha skjedd en feil når man har programmert dronene. Altså at de har fått ei rute som er lagt inn, som går inn i polsk luftrom, sier han.

Utenriksminister Espen Barth Eide sier til NRK at det er for tidlig å fastslå om dette er et planlagt russisk angrep eller et uhell. Han understreker at Nato skal få en redegjørelse fra Polen klokken 10.00 onsdag, der hendelsen vil bli nærmere gjennomgått.