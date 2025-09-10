Polens statsminister: Luftrommet ble krenket av stort antall droner – trolig en provokasjon

– Polen er klare til å reagere på angrep og provokasjoner, sier Tusk onsdag morgen.

Han sier videre at de dronene som var en direkte trussel, ble skutt ned.

– Situasjonen synes å være under kontroll nå, sier han, og legger til at det ikke er grunn til å ilegge Polen restriksjoner som vil gjøre «livet vanskelig».

Tusk mener det er ingen grunn til panikk, og sier Polen diskuterer situasjonen med sine allierte, inkludert Nato.

Natt til onsdag ble Polens luftrom krenket flere ganger av russiske droner. Militærfly ble sendt ut for å skyte ned dronene. Flyplasser ble stengt og folk ble bedt om å holde seg innendørs.