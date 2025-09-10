Abonner
Krigen i Ukraina

Polens statsminister: Luftrommet ble krenket av stort antall droner – trolig en provokasjon

Det polske luftrommet ble krenket av et stort antall russiske droner natt til onsdag, sier Polens statsminister Donald Tusk. Han mener det dreier seg om en provokasjon.

Polens statsminister Donald Tusk kaller hendelsen natt til onsdag en provokasjon.
Ebrahim Noroozi
NTB
10. sep. 2025 - 08:49

– Polen er klare til å reagere på angrep og provokasjoner, sier Tusk onsdag morgen.

Han sier videre at de dronene som var en direkte trussel, ble skutt ned.

– Situasjonen synes å være under kontroll nå, sier han, og legger til at det ikke er grunn til å ilegge Polen restriksjoner som vil gjøre «livet vanskelig».

Tusk mener det er ingen grunn til panikk, og sier Polen diskuterer situasjonen med sine allierte, inkludert Nato.

Natt til onsdag ble Polens luftrom krenket flere ganger av russiske droner. Militærfly ble sendt ut for å skyte ned dronene. Flyplasser ble stengt og folk ble bedt om å holde seg innendørs.

