Investorer setter press på energibyrået IEA – krever nye og bedre analyser

Rapporten, som beskrives som årets viktigste analyse av energisektoren, World Energy Outlook, ble lagt fram tidligere i november, og gir et viktig beslutningsgrunnlag for blant annet næringsliv og politikk.

I rapporten slår IEA fast at det trengs en langt større innsats hvis verden skal kunne redusere utslippene i energisektoren nok til å hindre en klima-tidsbombe.

Som TU fortalte for to uker siden, har IEA konsekvent undervurdert veksten i fornybar energi de siste årene.

– Det er knapt noen institusjon som har et større misforhold i sine anslag for fornybar energi enn IEA, sier energiøkonom Claudia Kemfert, som er professor ved det tyske økonomiske forskningsinstituttet DIW, til Teknisk Ukeblad.

For små endringer

Mandag sendte norske Storebrand og 64 andre selskaper, organisasjoner og akademikere et felles brev til IEA-sjef Fatih Birol, der de ber organisasjonen endre analysene, skriver Reuters.

– IEA leverer ikke de verktøyene regjeringer, investorer og selskaper trenger for å tilpasse politikk, investeringer og forretningsstrategier til Parisavtalen, sier Odd Arild Grefstad, konsernsjef i Storebrand.

I sin siste utgave av rapporten har IEA gjort flere endringer. Blant annet har byrået en mer konsentrert fremstilling av hvordan verden kan nå målene i Parisavtalen.

Ifølge kritikerne har de ikke lyktes med dette, og i brevet oversendt IEA pekes det på at byrået bør gi en bedre analyse av hva som skal til for å nå målet om 1,5 graders oppvarming, i tråd med Parisavtalen.

Vil ha bedre analyser

De ber også om at organisasjonen inkluderer analyser om implementering av fornybar energi, økt energieffektivitet, økt andel elbiler og en brems i utviklingen av olje, gass og kullproduksjon i sitt fornybarscenario.

IEAs fornybarscenario skal sikre at verdens CO 2 -utslipp kuttes med to tredeler mellom 2018 og 2050 før de nulles ut i 2070. Planen legger opp til at andelen fossilt brennstoff faller fra fjorårets 81 prosent til 58 prosent i 2040. Det vil ifølge IEA være nok til at temperaturøkningen holder seg under 1,8 grader.

I Parisavtalen forpliktet verdens land seg til å begrense den globale oppvarmingen til godt under 2 grader og helst til 1,5 grader.

Mener kritikerne har misforstått

I et intervju med Reuters tidligere i november argumenterte Birol og andre IEA-topper for at kritikken av rapporten var malplassert, og at scenarioene i rapporten, og det de forsøker å redegjøre for, var misforstått.

Også Nordea, IKEA, Zürich Insurance Group, Folksam og tidligere FNs klimasjef, Christiana Figueres, er blant de 65 som har signert brevet.