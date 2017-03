Statoil investerer 20 milliarder på Njord og Bauge

Operatør Statoil vil bruke 19,8 milliarder kroner på å forlenge levetiden til Njord og Hyme, og koble til det nye feltet Bauge i Norskehavet.

Det går fram av planen for utbygging og drift (PUD) som olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) mottok mandag.

Prosjektet vil doble levetiden til Njord-feltet som startet opp sin produksjon i 1997.

Forlenger Njord med 20 år

Rettighetshaverne har besluttet å ta Njord-innretningene Njord A og lagerskipet Njord Bravo til land for oppgradering.

For halvannen uke siden ble det kjent at Kværner Stord fikk kontrakten på rundt 5 milliarder kroner for å oppgradere Njord A-plattformen.

I tillegg til å forlenge levetiden med 20 år på Njord-feltet, skal oppgraderingen også sørge for at infrastrukturen på Njord håndterer oljen og gassen fra Bauge-feltet (tidligere Snilehorn) som ligger 16 kilometer fra Njord.

– Da vi leverte plan for utbygging og drift for Njord-utbyggingen for over 20 år siden, anslo vi at feltet ville vært nedstengt i 2013. Med ny teknologi, prosjektforbedringer og et nært samarbeid med partnerne og leverandørdustrien, ser vi nå muligheter for å skape betydelige verdier i 20 nye år på Njord, sier Margareth Øvrum konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring, i en pressemelding.

Tar i bruk ny teknologi

Havbunnsteknologien Cap-X, utviklet av Statoil selv, blir tatt i bruk for første gang på Bauge. Foto: Statoil

I Bauge-utbyggingen brukes for første gang Cap-X teknologien, som er neste generasjons subsea produksjonssystem.

– Cap-X er rimeligere å produsere og å installere. Dette bidrar til å øke verdiskapingen fra Bauge-feltet, sier Øvrum.

Cap-X er tidligere omtalt som teknologien som skal gjøre det lønnsomt å utvinne olje i Barentshavet, og er en løsning som tar Statoil ett skritt videre mot en plug and play-løsning på havbunnen.