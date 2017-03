Dwellop ble kjøpt for 190 millioner kroner. To ting var viktig for suksessen

Historien om oljeteknologifirmaet Dwellop er en historie om en avdeling som ble solgt ut fra Rolls-Royce etter at konsernet skulle kvitte seg med alt som ikke hadde med kjernevirksomheten å gjøre.

De satset derfor på egen hånd ved at rundt 20 av de ansatte kjøpte firmaet fra Rolls-Royce.

Satsningen var dristig. Nå har det vist seg at den også var vellykket. Tidligere denne uken ble det kjent at Dwellop har blitt kjøpt for 190 millioner kroner av det børsnoterte firmaet Badger: 60 millioner i kontantoppgjør og 130 millioner kroner i form av aksjer.

Ifølge administrerende direktør i Dwellop, Helge Hustoft, var det to ting som gjorde at de har lykkes: Videreutvikling av teknologien, og å se på markeder utenfor Europa. I tillegg: En god porsjon dyktighet og flaks.