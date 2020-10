Internasjonalt gjennombrudd for de fjernstyrte tårnene fra Avinor og Kongsberg

Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) og Avinor har lykkes med det de kaller et internasjonalt gjennombrudd for de fjernstyrte kontrolltårnene.

Ninox brukes i dag til å fjernstyre lufthavnene Røst og Vardø fra et tårnsenter (RTC) i Bodø. Nå skal den samme norskutviklede teknologien installeres for Aena på Menorca lufthavn.

– Fjernstyring av flytrafikk gir nye muligheter for å levere lufttrafikktjenester på en sikker og kostnadseffektiv måte. Dette gjøres med avansert teknologi kombinert med veletablerte prosesser og metoder for trygg og sikker flytrafikk. Vi er stolte å kunne levere dette systemet til lufthavnen på Menorca og AENA sammen med våre samarbeidspartnere, sier divisjonsdirektør Kjetil Reiten Myhra i KDA i en pressemelding.

Eksportambisjoner

Den spanske samarbeidspartneren Gesnaer Consulting er ansvarlig for implementering og gjennomføring av prosjektet som skal skje i 2021.

Ninox skal i første omgang kun installeres på Menorca, etter det Teknisk Ukeblad får opplyst. Samtidig er det åpenbart mulig å utvide til å fjernstyre andre flyplasser på sikt, slik som også skjer i Norge. Aena har ansvaret for 46 offentlige lufthavner og to heliporter i Spania.

– Den kombinerte ekspertisen vi har om luftfart og teknologi, i tillegg til erfaringene fra det norske Ninox-programmet. gjør at vi kan tilby det aller beste systemet til Menorca lufthavn. Vi ser frem til å introdusere denne ledende teknologien på fjernstyrte tårnsentre sammen med vår operasjonelle erfaring til det spanske markedet sammen med Kongsberg, sier Anders Kirsebom, direktør i Avinor Air Navigation Services, i den samme meldinga.

Operasjonsrommet på Remote Towers Center i Bodø. Foto: Avinor

Det har lenge vært ambisjonen å kunne eksportere Ninox-teknologien ut på det internasjonale luftsikringsmarkedet. En annen mulig kunde kan være det australske luftforsvaret (RAAF) som i fjor startet uttesting av fjernstyringsteknologien på flybasen Amberley, like utenfor Brisbane på den australske østkysten. Året før gikk KDA inn i et strategisk partnerskap med britiske Serco for å sammen tilby det de kalte neste generasjon tårntjenester.

Spinoff fra forsvarsteknologi

En del av Ninox-teknologien, som Teknisk Ukeblad har beskrevet tidligere, er hentet fra Kongsbergs militære produkter. Bildebehandlingen, sensorteknologien og navigasjonsenheten i tårninstallasjonen har nære slektninger i kryssermissilene NSM og JSM, mens EO/IR-sensoren og laseravstandsmåleren er hentet fra selskapets fjernstyrte våpenstasjon, Protector RWS.

Det fjernstyrte tårnsenteret (Remote Tower Centre, RTC) i Bodø ble satt i operativ drift 19. oktober i fjor, etter over sju år med utvikling og testing.

Onsdag 7. oktober i år ble driften av tårnet ved Vardø lufthavn overført til Avinors RTC i Bodø, cirka to år forsinket i forhold til planen som forelå da den første tekniske installasjonen var ferdig med stamnett, mast og sensorer på Røst lufthavn i juni 2017.

Selve sensordelen av Ninox RTS («Remote Tower System») fungerte som det skulle, men det skal ha vært enkelte problemer blant annet i den delen av kontrollpanelet som kalles «head down-display», bestående av blant annet radarskjerm, stemmekontrollsystem og bakkeradar inkludert meteorologisk informasjon. Disse delene tok lengre tid å få til å fungert så sømløst som nødvendig, etter det Teknisk Ukeblad tidligere har fått opplyst.

I forbindelse med oppstarten i Vardø, som skjedde etter det som beskrives som en grundig godkjenningsprosess av Luftfartstilsynet, opplyste Avinor at de har høstet nyttig erfaring siden i fjor, og at samarbeidet med KDA og Indra har en god progresjon med tanke på utrulling av de neste 13 tårnene som skal overføres til tårnsenteret i Bodø.

Den videre tidsplanen er nå som følger: