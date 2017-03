Intelligent skipssystem skal hjelpe mannskapet til å ta bedre beslutninger

På veien mot autonome, eller selvseilende, skip, har Rolls-Royce og svenske Stena Line inngått et samarbeid.

De skal fusjonere informasjon fra eksisterende systemer om bord og koble til annen informasjon, slik at skipsføreren får hjelp til å ta riktige beslutninger.

Rolls-Royce kaller det «intelligent awareness» – eller system for situasjonsforståelse.

Nytt og gammelt

I en pressemelding skriver Rolls-Royce at mannskapet skal få utvidet forståelse av skipets omgivelser, presentert i et lettfattelig grensesnitt.

Systemet skal bygge på informasjon fra en rekke sensorer fra eksisterende systemer om bord, som AIS og radar. Data fra andre kilder, blant annet globale databaser, elektroniske kart, satellitter, LIDAR og kameraer vil også integreres.

Skjerm på bruaviser omgivlsene, fartøy, sjømerker, land, havn og annen tilleggsinformasjon. Foto: Rolls-Royce

Teknisk direktør i Stena Teknik, Harry Robertsson, sier at prosjektet gir rederiet en mulighet til å utforske hvordan nye teknologier kan integreres med eksisterende systemer om bord.

– Ved å få fram mer informasjon i et lett tilgjengelig og brukervennlig format får mannskapet et godt verktøy til beslutningsstøtte og dermed øket sikkerhet for våre skip, sier Robertsson.

Trekker på global FoU

Rolls-Royce utnytter sin globale tilstedeværelse og FoU-miljøer, ikke bare innen skip, men også atomteknologi, forsvar og luftfart.

I Ålesund har selskapet bygget opp et laboratorium for autonome skip og har siden 2015 vært med i Advanced Autonomous Waterborne Applications Initiative (AAWA).

Skjerm på brua - uten tilleggsinformasjon. Foto: Rolls-Royce

Sensorer og systemer har vært testet ut under ulike klimatiske forhold om bord på Finferries sin 65 meter lange ferge Stella.

Rolls-Royce har strategisk partnerskap med flere forskningsmiljøer og universiteter, blant dem VTT Technical Research Centre of Finland, Tampere University of Technology (TUT), NTNU og Nanyang Technological University (NTU) i Singapore.

Selskapet har også samarbeidsprosjekter med flere mindre bedrifter i en rekke land.

Kommersialisering i år

– Rolls-Royce har jobbet med å teste og utvikle hvordan informasjon fra sensorer på skip kombinert med andre datakilder kan utnyttes på en god måte, for å få best mulig oversikt over et skips omgivelser. Pilotprosjekter, som dette vi nå skal i gang med sammen med Stena Line, vil ta utviklingen videre, sier Asbjørn Skaro, direktør for Digital & Systems i Rolls-Royce Marine i meldingen.

Rolls-Royce håper å få godkjent systemet i løpet av året for kommersialisering innen utgangen av 2017.

Det er om lag 2.400 ansatte i Rolls-Royce i Norge, hvorav 1.800 i Møre og Romsdal. Flertallet av disse jobber Rolls-Royce Marine AS i Marine-divisjonen, mens ca 750 er ansatt i Bergen Engines AS som hører inn under Power Systems-divisjonen.