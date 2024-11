I Høviktunnelen fortsetter døgnkontinuerlig tunneldriving med drilling, sprenging, samt sprøyting av tetningsmasse inn i berget for å stabilisere fjellet, skrev Statens Vegvesen tidligere i år.

Kort tid etter dette skrev Budstikka at naboer til den enorme utbyggingen av E18 Vestkorridoren har hatt store problemer med nattesøvnen på grunn av arbeidet med prosjektet.

Nå har Folkehelsekontoret i Bærum tatt grep, og vedtatt at E18-utbyggingen ved Strand ikke kan skje til «alle døgnets tider» lenger, skriver Budstikka.

Mest sannsynlig helseskadelig støy

Etter en lang periode med døgnkontinuerlig støy har folkehelsekontoret i Bærum nå bestemt at støyende arbeider i E18-utbyggingen kun kan skje mellom 07.00-19.00 på hverdager og 08.00-16.00 på lørdager.

– Grunnen til at vi har fattet dette, er at beboerne i Kveldsro terrasse 1–15 mest sannsynlig er utsatt for helseskadelig støy som følge av E18 -utbyggingen, sier Simone Sagen, spesialrådgiver hos folkehelsekontoret/miljørettet helsevern i Bærum kommune til lokalavisen.

Sagen sier vurderingen er basert på støybelastningen for naboene over tid, hvilke avbøtende tiltak som er tilbudt og arbeidstidsbegrensninger som tidligere er varslet fra Statens vegvesen.

Vil vurdere vedtaket

Budstikka har vært i kontakt med prosjektsjef for utbyggingen av E18 Vestkorridoren, Tom Hedalen.

Han bekrefter at prosjektorganisasjonen har mottatt vedtaket fra Bærum kommune ved folkehelsekontoret, men ønsker ikke å kommentere det.

Hedalen sier Vegvesenet nå vil gjøre sine vurderinger innen klagefristen utløper.

