Byggingen av nytt regjeringskvartal inne i Oslo sentrum førte i fjor til at den sterkt trafikkerte Ring 1 gjennom bykjernen ble stengt for tre år for å unngå for mange biler inn til sentrum. Dette har ført til lange køer og massiv kritikk fra mange hold.

Etter et halvt år ser imidlertid veimyndighetene at trafikkbelastningen likevel ikke ble så stor som de fryktet. Før jul åpnet en strekning av kollektivfeltet mellom Asker og Lysaker for elbiler i helgene. Nå følger samferdselsminister Jon-Ivar Nygård opp med å åpne kollektivfeltene for elbiler på ytterligere fem strekninger.

Tillatelsen vil gjelde så fort skilter er satt opp, og det kan være på plass innen midten av februar, melder Samferdselsdepartementet.

– Elbilister må derfor være oppmerksom på hvilke skilter som gjelder før de benytter seg av kollektivfeltet. Elbiler kan da kjøre i kollektivfeltet fra natt til lørdag klokken 00.00 til søndag klokken 23.59, skriver departementet.

Strekningene som blir åpnet, er: