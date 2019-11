Ingen varmepumpe i el-Mustangen: Dersom det virkelig hadde gjort en forskjell, ville vi inkludert det , sier Ford

Natt til mandag lanserte Ford sin første el-SUV, leveringsklar høsten 2020. Les mer om bilens spesifikasjoner i denne saken.

Mach-E har ikke vanlige håndtak, men en knapp for å åpne dørene. Du kan låse opp bilen med mobilen, men du kan også benytte kodekombinasjoner via panelet avbildet. Foto: Mathias Klingenberg

Ford Mustang Mach-E er inspirert av sportsbilen den deler navn med, samtidig som den skal vise hvordan Ford møter fremtiden og de udiskutable klimaendringene, fortalte Ford Norge-sjef Per Gunnar Berg under avdukingen på Tjuvholmen i Oslo.

Arrangementet fant sted få timer etter at bilen ble lansert i Los Angeles.

Ford Mustang Mach-E får inntil 600 kilometers rekkevidde målt etter WLTP-standarden ved hjelp av et batteri med 98,8 kilowattimer brutto kapasitet. Ford har imidlertid ikke inkludert varmepumpe i bilen.

Mange elbiler, for eksempel Audi e-Tron, e-Golf, BMW i3 og kommende Volkswagen ID3 har varmepumpe enten som standard eller tilvalg. Elbilprodusentene argumenterer da med at varmepumpa sørger for mest mulig effektiv energiutnyttelse, ettersom kupévarme står for en god del av strømforbuket i elbiler på kalde dager.

– Gjør ingen forskjell

Matthias Tonn, sjefsingeniør for Ford Mustang i Europa, forteller derimot til TU at nettopp effektivitet er grunnen til at de ikke har inkludert varmepumpe i Mach-E.

– Vi mener varmepumpe ikke er særlig effektivt. Vi gjorde målinger og undersøkte hvor vi kunne ha varmepumpe. Når du bruker varmepumpe i en bolig har du mye større varmeutveksling. Våre undersøkelser viste at det ikke ville lønne seg å bygge en varmepumpe inn i bilen, ettersom den ikke ville øke rekkevidden til batteriet, forteller Tonn.

Fra venstre: Mustang-sjefsingeniør Matthias Tonn, Mach-E-sjefsdesigner Murat Gueler og Ford Norge-sjef Per Gunnar Berg. Foto: Mathias Klingenberg

– Så det er ikke et spørsmål om kostnader, men heller et spørsmål om ...?

– Effektivitet, ja, det er ikke særlig effektivt. Det er ikke slik at vi så at det kostet så mange dollar og derfor bruker vi det ikke. Dersom det virkelig hadde gjort en forskjell, ville vi inkludert det. Vi bryr oss om at bilen ikke bare skal være gøy å kjøre, men også at du skal kunne kjøre langt, sier Tonn.

WLTP-standarden er strengere enn den tidligere NECD-testsyklusen, men ut fra tester av andre elbiler spørs det likevel om Mach-E vil komme i nærheten av 600 kilometers rekkevidde i den norske vinteren, særlig uten en varmepumpe for å varme kupeen.

– Ha bilen inne

– Hvordan sørger dere for at Mach-E får best mulig rekkevidde om vinteren?

– Jo mer stabilt rundt 20 grader batteriet holder seg, jo bedre. Batteriet er i en metallboks, klimatisert. Dersom utetemperaturen faller til -10 eller -20 grader celsius, vil det beste være å parkere bilen inne. Dersom du ikke har mulighet til det, vil det nest beste være å lade bilen over natten, uavhengig av om du faktisk må lade. Da holder batteriet seg til enhver tid rundt 20 grader, forteller Tonn.

Interiøret i Mach-E. Foto: Mathias Klingenberg

Han forteller at Mach-E har aktiv batterikjøling og oppvarming. Han beskriver at batteriet har elementer mellom cellene som enten kjøler eller varmer batteriene. Tonn sier at batteriene er arrangert i blokker, men han kunne ikke gå innpå hvorvidt de brukte poseceller eller sylindriske celler.

– Vi har lært av andre elbilprodusenter. Vi kan garantere at batteriet ikke blir ødelagt, og tilbyr en garanti på åtte år eller 160.000 kilometer, sier Tonn.

Bilen som vises fram på Tjuvholmen er håndlaget. Produksjonen av Ford Mustang Mach-E vil starte til sommeren i Cuautitlan i Mexico. Tonn har ingen produksjonstall å dele med Teknisk Ukeblad, men sier at de forventer stor etterspørsel etter bilen.

Se video av avdukingen her: