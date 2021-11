Ingen EU-støtte til CO2-fangst på avfall i Oslo

EUs innovasjonsfond melder tirsdag at de har valgt hvilke storskala prosjekter som skal få støtte fra fondet. I alt deler de ut 1,1 milliarder euro.

Syv prosjekter er valgt ut, men CO2-fangst ved avfallsanlegget på Klemetsrud i Oslo er ikke på listen.

Prosjektet er helt avhengige av støtte fra EU for å gjennomføres.

CO 2 -fangstprosjektet er en del av Langskip-prosjektet, og det totale finansieringsbehovet, inkludert både investering og 10 års drift, er på cirka 6,8 milliarder kroner. Staten vil dekke 3 milliarder av disse – dersom Fortum Oslo Varme skaffer resten selv gjennom egen eller ekstern finansiering. Avfallsselskapet bidrar selv med cirka 800 millioner kroner i finansiering.

De søkte om 1,8 milliarder kroner fra Innovasjonsfondet.

– Dette var dårlige nyheter. Vi er skuffet og overrasket. Tildelingen viser at EU prioriterer CCS som teknologi og da er det overraskende at de velger bort vårt prosjekt som er modent, har en stor finansiering i ryggen fra den norske stat og et bekreftet CO2-lager, sier CCS-direktør i Fortum Oslo Varme, Jannicke Gerner Bjerkås, til TU.

– Vi skal ha CO2-fangst på avfall

Hun er likevel klar på at de ikke kommer til gi seg.

– Nå må vi se på hvordan vi skal ta prosjektet videre. Prosjektet kommer ikke til å stoppe. Dette er ikke slutten: Vi skal ha CO2-fangst på avfall i Oslo, sier hun.

– Hvem skal da finansiere prosjektet?

– Nå har vi ikke fått støtte, så da må vi se på alternative løsninger. Hva det er, er det for tidlig å si noe om.

Hun påpeker at prosjektet deres demonstrer CCS i en sektor som ikke har andre muligheter og som kan bidra til negative utslipp fordi en del av avfallet er biologisk.

Nå skal de gå gjennom den tilbakemeldingen de har fått fra Innovasjonsfondet.

– Vi har fått en skriftlig tilbakemelding. Nå må vi lese den. Begrunnelsen går på de fem konkurransekriteriene: Utslippskutt, modenhet, innovasjonsgrad, skalérbarhet og kostnadseffektivitet. Vi er overrasket over noen av resultatene der.

Syv prosjekter

EU-støtten skal bidra til å kommersialisere ny teknologi innen energiintensive industrier, hydrogen, karbonfangst, -bruk og -lagring og fornybar energi. Prosjektene som er valgt ut befinner seg i Belgia, Italia, Finland, Frankrike, Nederland, Spania og Sverige. Norge er også nevnt på listen, fordi det ene prosjektet vil lagre CO2 i Nordsjøen, muligens i Norge.

– Innovasjon er kritisk for å levere løsninger vi trenger dette tiåret for å holde 1,5-gradersmålet innen rekkevidde. Dagens avgjørelse gir konkret støtte til rene teknologiprosjekter over hele Europa, og gjør det mulig å oppskalere omveltende teknologi som bidrar til å øke farten på overgangen til klimanøytralitet, sier EUs visepresident Frans Timmermans i en pressemelding.

Prosjektene er evaluert av uavhengige eksperter som har sett på evnen til å redusere utslipp av klimagasser, sammenlignet med konvensjonell teknologi, og innovasjonen utover dagens state-of-the-art. Samtidig var det et krav at prosjektene skal være modne nok til å kunne settes i gang raskt. Skalerbarhet og kostnadseffektivitet ble også vurdert.

De utvalgte prosjektene dekker en rekke relevante sektorer og vil kunne bidra til å avkarbonisere ulike deler av Europas industri- og energisektorer, som kjemikalier, stål, sement, raffinerier, kraft og varme, skriver EU i pressemeldingen.

Disse syv prosjektene får støtte:

Kairos-at-C, Belgia, Nederland/Norge

TANGO, Italia

BECCS@STHLM, Sverige

K6, Frankrike

ECOPLANTA, Spania

HYBRIT demonstration, Sverige

SHARC, Finland

Reduserte søknadsbeløpet

I utgangspunktet søkte Fortum Oslo Varme om støtte til hele den summen som prosjektet per i dag mangler, 290 millioner euro, altså i underkant av 3 milliarder kroner. I sommer ble det kjent at de valgte å redusere summen de søker i støtte fra EUs innovasjonsfond med 1,1 milliarder kroner, for å styrke søknaden.

– Vi har redusert søknadsbeløpet etter en samlet vurdering av prosessen til EUs innovasjonsfond. Tilbakemeldingene etter første søknadsrunde er at Oslo har et godt, innovativt og modent prosjekt. Aktuelle kunnskapsmiljøer og sentralt plasserte aktører både i EU og Norge har imidlertid anbefalt oss å redusere beløpet vi søker om, for å unngå at andelen til vårt prosjekt relativt sett blir for høy, uttalte direktør for Fortum Oslo Varmes CCS-prosjekt, Jannicke Gerner Bjerkås, i juli.

Det var likevel ikke nok til å overbevise ekspertene som vurderte de ulike prosjektene.

Ny runde

I alt var 70 prosjekter videre til den siste runden, med utvidet søknad, og 66 prosjekter sendte inn søknad.

I den første runden ble de vurdert etter tre kriterier: CO 2 -reduksjon, innovasjonsgrad og modenhet. I denne siste runden ble de i tillegg vurdert på skalerbarhet og kostnadseffektivitet.

EUs innovasjonsfond har nå utlyst den andre søknadsrunden for store prosjekter, denne gang med 1,5 milliarder euro i potten. Prosjekter som ikke får tilsagn i den første runden har mulighet til å søke på nytt her. Tildelingen av den andre runden er ventet i slutten av neste år.