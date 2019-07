Ikke fornøyd med regjeringens drivstoff-plan: – Strøm kan bli dyrere enn diesel

Mandag denne uken la regjeringen frem to nye handlingsplaner, som har vært etterlengtet i flere miljøer: Handlingsplan for infrastruktur for alternative drivstoff i transport, samt handlingsplan for fossilfri kollektivtrafikk.

Tidlig ble det kjent at Elbilforeningen er kritiske til infrastrukturplanen fra regjeringen. Det samme er miljøorganisasjonen Zero.

Sistnevnte mener handlingsplanene mangler handlingskraft, og at det er ambisiøse gode mål vedtatt av Stortinget og regjeringsplattformen, men lite konkret oppfølging av målene.

– Planen bærer preg av hva regjeringen skal følge med på, ikke hva regjeringen faktisk skal gjøre, ifølge en melding fra organisasjonen.

– For mye oppramsing

Handlingsplanen inneholder 13 punkter som skal bidra til etablering av bedre infrastruktur for alternative energikilder for transportsektoren i hele Norge.

– Det vises til Granavolden-erklæringen, men dersom regjeringen skal levere på de mål som er satt der, så må denne planen snarest gi konkret oppfølging av de 13 punktene avslutningsvis i dokumentet, sier Christine Holtan Bøgh, fagansvarlig for transport i Zero, i meldingen.

Marius Gjerset i Zero utbroderer overfor Teknisk Ukeblad hvorfor de mener handlingsplanene ikke er gode nok.

– Det er dessverre for mye oppramsing av dagens politikk, og det er for lite forsterket politikk for å nå målene som er forankret i regjeringserklæringen.

Gjerset legger ikke skjul på at Zero hadde større forventninger til planene, særlig fordi det er halvannet år siden arbeidet startet.

– Vi er skuffet, og hadde forventet mer konkrete ting som nå var klare til handling, og ikke videre prosesser med vurderinger med uviss tidshorisont.

Gjerset hadde for eksempel håpet at det skulle bli konkrete tiltak for hvordan landet som helhet skal skifte til fornybar og utslippsfri kollektivtrafikk nå, slik Oslo og Akershus gjør.

– Senest nå på søndag startet Norges største bussanbud opp på Romerike, hvor hele 463 busser ble skiftet til fossilfritt med 39 elbusser og resten på bærekraftig biodrivstoff med totalt 86 % klimagassreduksjon. Dette er den delen av transportsektoren som nå først kan få til et fullt skifte til utslippsfri og fossilfri transportsektor, ifølge Gjerset.

Fossile bussanbud til 2030

Han peker på Oslo og Akershus:

– Ruter har klart det, og til neste år er det 100 prosent gjennomført omlegging til fossilfrie løsninger. Det skjer mye bra i flere andre fylker også, men det lyses fortsatt ut nye bussanbud i flere fylker med utstrakt bruk av fossil diesel med varighet helt fram til 2030. Dette viser at dagens virkemidler ikke er tilstrekkelige. Finansieringen fra staten til fylkene til kollektivtrafikken er samme beløp uansett om fylkene kjører med gammelt materiell og fossil diesel eller nye nullutslippsløsninger. Dette må endres, og burde vært med i handlingsplanen, sier Gjerset.

Han viser også til at det i handlingsplanen er ett punkt på at man skal vurdere å stille krav.

– Det er bra. Når regjeringen får gjennomført det, så vil det bli et styringseffektivt virkemiddel for å gjennomføre de vedtatte målene om fossilfri og utslippsfri kollektivtrafikk, sier han.

– Strøm dyrere enn diesel

Også når det gjelder infrastruktur for alternativt drivstoff, mener Gjerset det blir for mye oppramsing av dagens politikk.

– Tydeligere mål på hydrogen savner vi, samt tallfesting av mål. Når Elbilforeningen snakker om infrastruktur for 1,2 millioner elbiler, så tror vi det er lurt for å kommunisere til markedet hva dette er snakk om.

Videre peker han på endringer i nett-tariffen som ifølge Gjerset gjør at strøm kan bli dyrere enn diesel.

– Det trengs flere grep for å bedre lønnsomhet for utbygging av ladeinfrastruktur for å få opp farten i utbyggingen. Som endringer i nettariffen som gjør at strøm kan bli dyrere enn diesel. Handlingsplanen burde omtalt dette og slått tydelig fast at det skal endres, ved at alle nettselskap skal ha utkoblbar tariff og innføring av en egen nettariff for transport for å sørge for strøm til konkurransedyktige priser, sammen med økte avgifter på fossilt drivstoff.

– Må ha bedre støtteordninger

Han mener for øvrig at nettselskapene må få føringer på å planlegge og tilrettelegge for en full elektrifisering av transportsektoren, og sammen med kommunene sørge for at det er tilstrekkelig med aktuelle steder med nok strøm til å kunne bygge ut ladeinfrastruktur.

– Det trengs forbedring av regulering med krav til parkeringsplasser og energistasjoner, slik at de har en økende andel lading. Støtteordninger må forbedres og utvides som for eksempel støtte til utbygging i borettslag og andre steder hvor enkeltpersoner ikke kan ordne det selv, og til den kommende store skifte til fornybar og utslippsfri vare- og tungtransport, sier han.

Gjerset mener det er mye som skal gjøres de nærmeste få årene for at fornybare og utslippsfri drivstoff skal bli tilgjengelige for alle.

– Det er vi optimistiske på at er fullt mulig å få til. Da trengs det at regjering nå følger opp raskt med å gjennomføre alt som er omtalt i handlingsplanene med mer konkrete handling for forbedringer.