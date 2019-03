Ruter øker tallet på elbusser fra 6 til 109 i år

I halvannet år har Oslo hatt seks elbusser i drift. Med unntak av små problemer, der flere ikke har noe med at de er elektriske å gjøre, har de gått svært bra. Unibuss, som er et av de tre selskapene som kjører, har tilbakelagt 25.000 kilometer med sine to elbusser på linje 74. Leddbussene til Nobina har kjørt over 60.000 kilometer på linje 31. Det har vært feil på både ladere, batterier og andre komponenter, men ingen store feil, og det har gitt veldig mye læring for det som nå skal skje. Faktisk har elbussene brukt mindre tid på verksted enn dieselbussene.