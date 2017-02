– I stedet for å skyte hverandre tenkte vi at det kunne brukes til noe nyttig

RAUFOSS: Rune Vandli, stifter og daglig leder i Vixel forklarer hvorfor han startet selskapet i 2014. Det steller med virtuell og augmented, eller forsterket, virkelighet, ofte omtalt som VR og AR.

Vandli peker på at teknologien er utviklet for underholdningsindustrien og at ungdommer spiller på nær sagt alle plattformer der de skyter, bomber og dreper hverandre uten hemninger.

Han trekker nå dette ut av barnerommet og inn i norsk industri.

Nammo og Eidsiva

Vixel skanner hele produksjonslokalet, så kan det brukes i opplæring og trening. I bunn av systemet ligger en grafikkmotor, på topp har Vandli og hans syv ansatte laget egne applikasjoner.

Selskapet har allerede en del jobber å vise til. De har laget et opplæringsprogram for bilaktører, og jobber nå med et prosjekt om grønn energi for Eidsiva. De har også utført prosjekter for Nammo og Hus1Norge.

Neste trinn på utviklingen er å få på plass et grensesnitt for roboter og sensorer. Der har Vixel et samarbeid med Intek Engineering som ønsker å benytte VR- og AR-systemet overfor sine kunder.

– Intek leverer alle data vi trenger, så gjør vi resten. Data kan vi ta inn enten i sanntid eller lagrede data.

Opplæring og salg

Intek ser først og fremst vedlikehold og opplæring som de viktigste bruksområdene for VR-teknologien. Operatører kan være ferdig opplært idet anlegget er installert.

– I tillegg kan vi vise frem vårt konsept for kunden før det tegnes kontrakt. Da tenker vi først og fremst på de industribedriftene som knapt har startet automatisering. Vi kan vise dem hva det faktisk betyr, sier Anita Hager, administrerende direktør hos Intek.

Vixel ble nylig vist på en teknologidag der Intek inviterte kunder og leverandører. Hager forteller at de hadde satt seg som mål å få 50 deltakere.

– Det kom over 100, det har aldri før vært så fullt i kantinen vår, sier Hager.

En annen av Inteks samarbeidspartnere som fikk vist seg frem på teknologidagen er Zivid Labs, stiftet av tre tidligere Sintef-forskere med lang industrierfaring. Zivid Labs har utviklet et moderne og avansert 3D-kamera.

– 3D kan ikke være bare for underholdning, industrien trenger det også. Men vi så at det var mangler ved det utstyret som var tilgjengelig, sier Henrik Schumann-Olsen.

Manglene han så var at fabrikksjefer kunne velge mellom to kompromisser. Enten kunne de få et raskt system, men da med dårlig nøyaktighet eller de kunne få et nøyaktig, men tregt system.

– Noe holder vi hemmelig

Schumann-Olsen, hans medgründer Øystein Skotheim og den tredje eieren, Arild Ulfeng, har selv utviklet både maskinvare og programvare.

– Vi har en unik kombinasjon, vårt system kan ta 10 bilder i full HD hvert sekund. Vi har vist det på en større internasjonal messe og fått enorm respons. Alle som har jobbet en del med maskinsyn ser det med én gang, og de er vår hovedmålgruppe.

Løsningen til Zivid Labs er basert på strukturert lys der de produserer et stripemønster. Kameraet ser hver pixel. Selskapet er ferskt, stiftet i 2015. Deler av løsningene er patentsøkt.

– Men noe holder vi hemmelig, det vil vi ikke engang patentere, sier Schumann-Olsen.

Modellen kan monteres på en robotarm, eller den kan stå på en fast ubevegelig installasjon. Utviklingen er delvis finansiert av stifterne selv, med noe støtte fra Forskningsrådet.