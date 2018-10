Hydro stenger ned i Brasil - norske smelteverk kan rammes

Hydro stenger både sitt aluminiumsraffineri Alunorte og bauksittgruva Paragominas i Brasil. Årsaken er at et gammelt deponi er fullt.

Meldingen førte til at Hydro-aksjen falt med over 13 prosent etter bare et kvarters handel på Oslo Børs onsdag.

Aluminiumsanlegget har produsert for halv maskin siden mars, etter at brasilianske myndigheter påla konsernet å halvere produksjonen.

Deponi raskere fullt

Hydro opplyser i en pressemelding onsdag morgen at påleggene hindrer Alunorte i å bruke det nyeste deponiet for bauksittrester, som var under oppstart i februar, samt et nytt og moderne pressfilter.

Raffineriet har derfor måttet benytte en eldre og mindre effektiv teknologi. Det har ført til at det gamle deponiet nærmer seg slutten på levetiden raskere enn forventet.

Dette har også ført til at bauksittgruva Paragominas stanser all produksjon. Både Alunorte og Paragominas har startet nedstengningsprosessen.

Konserndirektør John Thuestad, som leder Hydros forretningsområde for bauksitt og alumina, sier at de er i dialog med brasilianske myndigheter.

– Vi vil fortsette å jobbe konstruktivt med myndigheter for å løfte embargoen og å gjenoppta driften, sier han.

Vidtrekkende konsekvenser

Hydro Alunorte * Alunorte ligger i Barcarena-regionen i Brasil, og er verdens største aluminiumraffineri med rundt 2.000 ansatte. * Hydro eier 92,1 prosent i Alunorte-anlegget som har en beregnet kapasitet på 6,3 millioner tonn i året. * Hydro er anklaget for lekkasjer som kan ha ført til forurenset drikkevann, etter kraftig regnvær 16. og 17. februar. * Miljømyndighetene i delstaten Pará ga 27. februar beskjed om å kutte produksjonen av kalsinert aluminium med 50 prosent. * Det brasilianske miljødirektoratet Ibama har også gitt Hydro to bøter tilsvarende rundt 50 millioner kroner knyttet til potensielt forurensende aktiviteter uten gyldig lisens ved rødslamdeponiet DRS2. * 5. mars utnevnte Hydro finansdirektør Eivind Kallevik til midlertidig leder av Alunorte-raffineriet. * Hydro har nedsatt en ekspertgruppe som skal foreta en gjennomgang av saken. * 3. oktober kunngjør Hydro at driften ved både Alunorte og bauksittgruva Paragominas stenges.

– Våre ansatte har jobbet hardt de siste sju månedene for å opprettholde trygg drift og bevare arbeidsplasser. Dette er en trist dag fordi vi har verdens mest avanserte teknologi tilgjengelig for å fortsette sikker drift, men som vi er forhindret fra å bruke. Det vil påvirke arbeidsplasser, lokalsamfunn, leverandører og kunder, sier Thuestad.

Hydro jobber tett med fagforeningene, og vil gjøre sitt beste for å redusere belastningen for ansatte. Men beslutningen om å stenge Alunorte og Paragominas vil påvirke fast ansatte og innleide ved begge anlegg.

Konsernet opplyser at beslutningen om å stenge ned Alunorte og Paragominas har betydelige driftsmessige og finansielle konsekvenser, også for Hydros primæraluminiumportefølje, inkludert Albras.

Får ikke anlegget starte opp igjen snart, vil norske smelteverk kunne bli rammet, skriver E24.

– Vi kan ikke utelukke at dette kan få konsekvenser for norske aluminiumsverk, som i stor grad får alumina fra Alunorte, sier informasjonsdirektør Halvor Molland i Hydro til energibransjebladet Montel.

Utslippsanklager

16. og 17. februar ble Barcarena, inkludert aluminaraffineriet Alunorte, rammet av ekstrem nedbør som fortsatte de følgende dagene. Det falt mer enn 200 millimeter nedbør i området i løpet av tolv timer.

Hydro ble anklaget for lekkasjer som kan ha ført til forurenset drikkevann. Det ble gjennomført både interne og eksterne undersøkelser som bekreftet at det ikke har vært utslipp fra deponiene for bauksittrester, eller skadelige utslipp etter det kraftige regnet, skriver selskapet.

Både Alunorte og Paragominas har gitt kollektive ferier til rundt tusen ansatte for å bevare jobber og redusere virkningen etter halveringen av produksjonen i mars . I juli suspenderte Paragominas midlertidig arbeidsavtaler for 80 ansatte, og avsluttet kontrakten for 175 ansatte hos entreprenører.