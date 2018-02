Hydro-selskap får ikke nye lisenser før miljøproblem er kartlagt

Før helgen ble det kjent at Hydro Alunorte, som er verdens største alumina-raffineri, er beskyldt for å ha forgiftet drikkevannet til befolkningen ved Belém i det nordlige Brasil, ifølge Aftenposten.

DN skriver søndag at nasjonalforsamlingen i Brasil har satt ned en gruppe som skal vurdere risikoen for en større miljøkatastrofe ved Hydros anlegg. Myndighetene vil heller ikke gi nye miljølisenser for Hydro før boligstrøkene i området er kartlagt og det er foretatt risikovurderinger.

Evandro Chagas-Instituttet (IEC) fra Belém har målt store mengder mineraler langt over grenseverdiene og en pH-verdi på 10 i utslippet som har rammet boligområder nær Alunorte.

Uro

Det var på nyåret det oppsto uro blant lokale beboere, og via sosiale medier ble det spredt bilder som angivelig skulle vise miljøutslipp. Forrige lørdag rapporterte beboerne at det var utslipp fra deponiet. Hydro svarte med at de ikke hadde funnet bevis for noe miljøutslipp fra dem, skriver DN.

En av de offentlige anklagerne har ifølge avisen O Globo sagt at rapporten som Hydro hittil har lent seg på, inneholder store feil og mangler.

Ingen bevis

Lørdag ettermiddag la Hydro ut en melding på sine hjemmesider der selskapet sier de har dannet en ekspertgruppe som vil analysere egne og eksterne data, undersøke utfallet av hvordan regn påvirker avfallsdeponiet og utrede forslag til forbedringer av systemer, prosess og organisasjon.

Ifølge Hydro er det ikke funnet noe bevis for at det har vært noe utslipp fra deponiet av rødt slam.

Alle operasjoner ved Alunortes virksomhet vil fortsatt løpe som normalt.

Informasjonsdirektør Halvor Molland sier til DN at de vil samarbeide med myndighetene samt dele ut drikkevann til beboere rundt fabrikken.