På klimakonferansen COP28 i helgen kunngjorde Hydro og Volvo Group inngåelsen av et strategisk samarbeid som skal hjelpe Volvo med å nå sitt mål om å levere klimanøytrale kjøretøy innen 2040.

Det kommer frem i en pressemelding fra Hydro.

Som en del av samarbeidet vil Hydro og Volvo utarbeide et veikart for levering av primæraluminium med 80 prosent redusert karbonavtrykk i 2030, sammenlignet med dagens globale bransjegjennomsnitt.

Utslippsfri aluminium

Avtalen er undertegnet som en del av First Movers Coalition, som ble lansert av USAs president Joe Biden og World Economic Forum på COP26.

Samarbeidet skal muliggjøre bruk av mer lavkarbonaluminium i Volvos produksjon frem mot levering av aluminium med netto null utslipp i 2040.

I tillegg skal det etableres nye resirkuleringsstandarder for legeringer for å optimalisere gjenbruk av materialer og utforske lukkede kretsløp i verdikjeden for å utnytte mer aluminiumskrap.

De to selskapene skal også utforske hvordan Volvo Groups innovative transportløsninger kan brukes i Hydros gruvevirksomhet i Brasil, slik at karbonavtrykket i verdikjeden for aluminium kan reduseres ytterligere.

Må tenke nytt

Målet med prosjektet er å utvikle en klimanøytral verdikjede innen 2040. For å få til det mener begge de to selskapene at det er essensielt med samarbeid.

– Tilgang på lavkarbonaluminium er nok et skritt fremover. Vi tror at det kun er gjennom å skape fremskritt sammen, gjennom det felles samarbeidet vi har inngått her med Hydro, at vi kan bidra til en positiv effekt på klimaet vårt, sier Volvo Groups konsernsjef Martin Lundstedt.

Han får støtte av Hydros konsernsjef Hilde Merete Aasheim.

– Vi tenker nytt rundt alle trinn i verdikjeden for å endre vår industri, og for å hjelpe kundene våre med å lage karbonfrie sluttprodukter. Hvert skritt teller på veien mot null. Et konkret eksempel er å undersøke hvordan Volvo Groups innovative løsninger kan bidra til å ytterligere redusere karbonutslippene i verdikjeden vår, sier hun.