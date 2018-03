Hydro må kutte produksjonen på verdens største aluminiumsraffineri etter anklage om forurensing

En domstol i Brasil har pålagt Hydros aluminaraffineri Alunorte å kutte produksjonen med 50 prosent etter anklager om forurenset vann.

Det føderale brasilianske miljødirektoratet IBAMA har dessuten pålagt Hydro å midlertidig innstille driften av et rødslamdeponi.

Bakgrunnen er at kraftig nedbør skal ha ført til lekkasje fra Alunorte ut i elven og forurenset vannet der.

Vurderer konsekvenser

I forrige uke opplyste helsedepartementet i Brasil at det er registrert høye nivåer av bly, natrium og andre skadelige substanser, og at drikkevann opp til to kilometer unna er berørt, skrev avisen Rio Times.

– Hydro vurderer nå hvilke konsekvenser rettens avgjørelse kan få for drift og økonomi, for selskapets kunder og for de ansatte ved Alunorte, som ligger i regionen Barcarena i delstaten Pará, melder selskapet i en børsmelding torsdag morgen.

Miljødirektoratet SEMAS har også krevd at Hydro skal stanse driften av et av de to deponiene ved bauksittgruva Paragominas, som ligger 250 kilometer vest for Alunorte.

Ikke funnet beviser

Alunorte er verdens største aluminaraffineri med rundt 2.000 ansatte og en beregnet kapasitet på 6,3 millioner tonn i året. Hydro eier 92,1 prosent i Alunorte.

Hydro opplyste i helgen at det ikke var funnet beviser på oversvømmelse eller lekkasje fra rødslamdeponiene ved Hydro Alunorte, men at selskapet etter det kraftige regnværet hadde nedsatt en ekspertgruppe som skulle foreta en omfattende gjennomgang for å fastslå og verifisere fakta.