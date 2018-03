Hydro følger pålegg om å halvere produksjonen i Brasil

– Vi forholder oss til pålegget og etterkom torsdag kravet om å redusere produksjonen med 50 prosent. Vi fortsetter dialogen med miljømyndigheter i Brasil for å få klarhet i hva som skal til for å komme tilbake til full produksjon, sier Hydros kommunikasjonsdirektør Halvor Molland til NTB.

Hydro er Sør-Amerikas største aluminiumselskap etter at de kjøpte det brasilianske gruveselskapet Vales aluminiumvirksomhet i den nordlige delstaten Pará i 2011. Alunorte er verdens største aluminaraffineri.

– Tidsrammen for pålegget er uklart, og pålegget påvirker våre ansatte og vår produksjon. Våre ansatte jobber imidlertid som vanlig, og det å redusere produksjonen på en trygg måte er jo i seg selv en krevende ekstrajobb, sier han.

Hydro hevder fortsatt uskyld i forurensing: Risikerer dagbøter

– Ikke tegn til utslipp

I forrige uke opplyste helsedepartementet i Brasil at det er registrert høye nivåer av bly, natrium og andre skadelige substanser, og at drikkevann opp til 2 kilometer unna er berørt, skrev avisen Rio Times.

Hydro opplyser fredag til NTB at aluminiumsgiganten imidlertid ikke har sett tegn til utslipp fra Alunorte. Pålegget fra domstolen kommer fordi Hydro ikke har overholdt krav om bassenger som samler opp vann, ifølge Molland.

Gjennomgang

– Et krav fra miljømyndighetene er at deponiene som samler opp vann og væske skal ha 1 meter avstand fra vannspeilet og toppen av bassenget. Etter kraftig nedbør har avstanden blitt for kort, og fordi vi ikke nådde kravet på 1 meter innen fristen 26. februar fikk vi dette pålegget, sier han.

Hydro skal nå gjennomgå resultater fra både eksterne og interne inspeksjoner.

– Miljømyndighetene har gjort målinger i nærliggende områder, og de rapportene skal vi nå gjennomgå, sier Molland.