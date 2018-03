Hydro bytter sjef for å løse krisen i Brasil

Hydro bytter områdesjef i Brasil for å løse en utfordrende situasjon. Raffineriet Alunorte er pålagt produksjonskutt etter anklager om forurenset vann.

Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg har utnevnt finansdirektør Eivind Kallevik som midlertidig leder av Hydros aluminiumsraffineri i Alunorte med umiddelbar virkning, opplyser selskapet i en børsmelding mandag morgen.

– Den utfordrende situasjonen ved Alunorte krever dedikert fokus og organisering utover operasjonell kompetanse og evner, sier Brandtzæg.

Verdens største aluminiumsraffineri: Hydro må kutte produksjonen etter anklage om forurensing

Uavhenging gjennomgang

Hydro vil også engasjere et internasjonalt anerkjent miljøkonsulentselskap til å utføre en uavhengig gjennomgang av Alunorte.

For to uker siden opplyste helsedepartementet i Brasil at det er registrert høye nivåer av bly, natrium og andre skadelige substanser, og at drikkevann opp til 2 kilometer unna er berørt, skrev avisen Rio Times. Hydro ble da av brasilianske miljømyndigheter pålagt produksjonskutt på 50 prosent.

Hydro opplyste fredag til NTB at aluminiumsgiganten imidlertid ikke har sett tegn til utslipp fra Alunorte. Pålegget fra domstolen kommer fordi Hydro ikke har overholdt krav om bassenger som samler opp vann, ifølge Hydros kommunikasjonsdirektør Molland.

For kort avstand

– Et krav fra miljømyndighetene er at deponiene som samler opp vann og væske skal ha 1 meter avstand fra vannspeilet og toppen av bassenget. Etter kraftig nedbør har avstanden blitt for kort, og fordi vi ikke nådde kravet på 1 meter innen fristen 26. februar fikk vi dette pålegget, sa han.

Hydro er Sør-Amerikas største aluminiumselskap etter at de kjøpte det brasilianske gruveselskapet Vales aluminiumvirksomhet i den nordlige delstaten Pará i 2011. Alunorte er verdens største aluminaraffineri.