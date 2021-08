Hvordan skal vi elektrifisere transporten over hele landet?

Elektroforeningen og Nelfo, de som organiserer alt fra de som produserer materiellet til de som installerer det, har laget en rapport sammen med Bellona om hvordan vi skal sørge for å realisere politikernes mål om å elektrifisere veitransporten og skipstrafikken. For å få til det trenger vi å bruke 5 TWh. Ikke på noen måte et avskrekkende tall. Det er kraft vi har. Problemet er at mye av den kraften ikke er tilgjengelig der vi trenger den.

Det er nettselskapene som må sørge for at det skjer. Det må bygges nye linjer over hele landet. Det er dyrt. Og ikke alle nettselskapene har den kompetansen og kapitalen som skal til. Av de rundt 130 nettselskapene i Norge har ti av dem 80 prosent av omsetningen.

Nettselskapene har et samfunnsoppdrag. Kanskje det er på tide å ta en ny titt på det i lys av politikernes ambisjoner. Det er en politisk oppgave. Ikke minst fordi de foreslåtte effekttariffene vil gjøre det veldig vanskelig for nettselskapene som skal forsyne ladestasjoner i lite trafikkerte områder å få betalt.

I dagens podcast fra Arendalsuka peker leder for Elektroforeningen Frank Jaegtnes og direktør for næringspolitikk i Nelfo, Tore Strandskog på flere faktorer som kan skape problemer for politikernes ambisjoner.

