Hvordan ser framtidens små elbiler ut? Her er Volkswagens utkast

München/IAA 2021: Volkswagen har vist frem det nye elbilkonseptet ID. Life. Dette er et konsept som skal gi et inntrykk av hva tyskerne tenker om en kommende elektrisk liten og billig bil. De ønsker å ha en slik bil i produksjon i 2025, til en pris på omtrent 20.000 euro.

Konseptet kan selvsagt endre seg mye frem til da, men det de har vist frem, er en forholdsvis spenstig småbil.

ID. Life er basert på Volkswagens MEB-plattform, som danner grunnlaget for biler som ID.3 og ID.4 og andre bilmerker i Volkswagen-gruppen.

ID. Life er den minste MEB-baserte bilen til nå, og den demonstrerer ifølge Volkswagen hvilken fleksibilitet som ligger i den tekniske løsningen.

Volkswagen ID. Life er et konsept som leker med hvordan en billig elbil kan være. Foto: Marius Valle

400 kilometer

Konseptet er det første som er vist frem med forhjulstrekk – de øvrige MEB-baserte bilene har bak- eller firehjulstrekk. Motoren foran skal være i stand til å levere 172 kilowatt, og batteriet har en kapasitet på 57 kilowattimer. Det skal gi en rekkevidde på rundt 400 kilometer.

Bærekraft er populært som aldri før i bilindustrien, så bilens karosseri er lakkert med resirkulert sagflis og epoksy. Taket og panseret er laget av tekstil, som en slags kalesje. Dette er en luftfylt matte festet med glidelås, som kan tas av og legges i bagasjerommet om man ønsker å kjøre toppløs.

På utsiden av bilen er sidespeil byttet ut med kameraer.

Volkswagen ID. Life er et konsept som leker med hvordan en billig elbil kan være. Foto: Marius Valle

Interiøret er også minimalistisk, med en slags styrespak à la Tesla Model S, med alle kontroller på rattet. Konseptet har dessuten en spillkonsoll integrert, slik at man kan sitte i bilen og spille om man skulle ønske det.

Totalt er det plass til fire personer i denne bilen.

Langt unna produksjonsutgaven

Generelt kan vi si at bilen i stor grad låner designuttrykk fra tidligere ID-konsepter, blant annet med dens karakteristiske front, som til nå ikke har fulgt med videre til produksjonsmodeller.

ID. Lifes produkttalsperson Jochen Tekotte sier til TU at denne bilen trolig er det ID-konseptet som ligger lengst unna det ferdige produktet.

Det viktigste med designøvelsen er å vise hvor mye de får til å resirkulere og hva de faktisk kan la være å utstyre en bil med uten at det oppleves uakseptabelt.

For eksempel har konseptet ikke infotainmentskjerm. I stedet tar du med din egen mobil eller nettbrett og bruker en Volkswagen-app som lar deg gjøre alt du ellers kunne gjort på en bilskjerm.

ID. Life er først og fremst laget for å få feedback fra kunder. Om det er aspekter ved bilen som får god mottakelse, kan det hende det følger med videre til produksjonsmodellene, forklarer Tekotte.

– Mens vi planlegger en familie av mindre ID-modeller, vil vi prøve noe visjonært. Det er vanskelig å vite i designprosessen hva folk vil ha om fire år, sier han.

Tekotte mener konseptet har blitt godt mottatt internt i VW-konsernet.

De første VW-ene som blir helt elektriske?

Hvordan ID.2 og ID.1 blir seende ut, er altså uklart. Vi spør om det er naturlig å vente seg en bil i samme størrelse som VW Up.

Tekotte sier at det neppe vil skje. Det er for smått for plattformen, og han mener at småbiler ikke er så populært lenger. ID.1 vil trolig bli omtrent på størrelse med dagens VW Polo, tror han.

Vi spør om han tror biler i denne størrelsen vil fortsette å tilbys med forbrenningsmotor. Han sier at Volkswagen har som mål å selge 70 prosent elbiler i Europa innen 2030 og at de kommende Euro 7-kravene til forbrenningsmotor vil gjøre det vanskelig å lage en liten bil med forbrenningsmotor som samtidig er billig.

– Det kan hende at svaret er at de minste bilene er de vi først slutter å tilby med forbrenningsmotor, sier han.