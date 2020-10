Fra å være i tet ser det ut som om Norge har havnet bakpå med sin hydrogensatsing. Spania vil bruke nesten 100 milliarder kroner til sin satsing på hydrogen for å fase ut fossilt drivstoff og for å redusere bruken av kull og andre fossile innsatsfaktorer i industrien.

Her i landet har regjeringen bevilget 100 millioner kroner til et hydrogenprogram. Altså en promille av spanjolene. Tyskerne er også kommet langt. De har over 100 fyllestasjoner nå og bygger raskt ut flere. I Norge har vi de samme utfordringene, selv om hydrogendreven privatbiler neppe kommer til å ta av. Her er batteribilene bitt seg fast, men det er vi alene om så lange.

På tide å heve norske ambisjoner?

Det som er vanskelig å få til med batterier i overskuelig fremtid er å få det som er tungt og skal langt til å gå på batterilagret strøm. Airbus sa for et par uker at det er hydrogen som trengs for å avkarbonisere flytrafikken. De skal være klare til kommersiell trafikk fra 2035. I mellomtiden skal de i gang med et sort forskning- og utviklingsprogram og vil jobbe tett med myndigheter, flyplasser og industrielle aktører for å gjøre dette mulig.

I Norge har vi et kupert land med en lang kystlinje. Vi vil ha behov for et nytt drivstoff i båter, lastebiler og i fly. Dessuten har vi et stort potensial for å produsere mer fornybar kraft som vi kan elektrolysere til hydrogen. Vi har også store muligheter for å fremstille såkalt blå hydrogen fra naturgass med CCS. Kanskje det er på tide å heve ambisjonene. Ellers kan vi gå glipp av masse industrielle muligheter.

I dag snakker vi med forretningsutvikler i NEL, Bjørn Simonsen og forskningsdirektør i Sintef Steffen Møller-Holst.

– Med 20 stasjoner i Sør-Norge er vi godt i gang, sier Simonsen. Men da må regjeringen på banen, mener han.

– Brukerne har stått klar lenge. Virkemiddelapparatet har ikke vært klart, mener Møller-Holst.

