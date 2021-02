Hvor lenge er det til du kan få din egen selvkjørende bil?

Når kan du egentlig sette deg i baksetet på en førerløs bil og kjøres helt hjem? Kommer det i det hele tatt til å skje?

Bilene får stadig mer avanserte førerstøttesystemer, som kan se ut til å være steg på veien mot biler som en gang kjører helt på egen hånd. De fleste bilprodusenter jobber med dette, men Tesla er antakelig den som tar det lengst.

Nylig begynte de offentlig betatesting av programvare som skal kunne gjøre at bilene kjører selv. Spørsmålet er hvor lurt det er. Ikke bare for Teslas omdømme, men for teknologien som helhet.

I denne podkasten har vi snakket med Olav Madland, leder for Applied Autonomy, om utfordringene med dagens teknologi, og hvordan fremtiden ser ut.

Elbil - Teknisk sett

I podkasten Elbil – Teknisk sett tar Teknisk Ukeblads journalister Mathias Klingenberg og Marius Valle opp ulike temaer knyttet til elbiler. Vi snakker om bilmodeller vi tester, intervjuer mennesker som jobber med elbil, og dykker ned i tekniske detaljer og konsepter.

Du kan forvente en upolert, entusiastisk podkast i uformelle settinger. Vi filmer alle podkastene, slik at du kan velge om du kun vil høre eller også se oss og bilene.

