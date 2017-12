Hvert år må 2000 forelegg annulleres. Dette systemet skal få slutt på det

Slik ser appen ut i dag. Den er imidlertid ikke ferdig, og utseende kan endre seg før endelig versjon tas i bruk. Skjermdump: Politidirektoratet

De mest positivt innstilte av oss vil kanskje kalle det romantisk gammeldags. Men blokka med gjennomslagspapir politiet i dag bruker til å skrive ut forenklede forelegg er mest av alt bare gammeldags.

I minusgrader, regnvær, snø og storm er det heller ikke alltid like lett for politibetjentene å skrive tydelig. Innkrevingssentralen må hvert år annullere over 2000 forelegg på grunn av dårlig kvalitet, skrev TV2 i sommer.

Dette blir det nå omsider gjort noe med.

Politiets IKT-tjenester ferdigstiller i disse dager en egen app som skal erstatte papirblankettene for forenklede forelegg.

Politimannen plotter inn de nødvendige dataene om overtredelsen på nettbrettet eller telefonen, og appen regner ut boten. Du vedtar den ved å skrive under på en liknende måte som når du signerer for pakker på postkontoret.

Kutter ut manuell godkjenning

– Det blir jo aldri en god opplevelse for publikum å få et forelegg, men vi ønsker i alle fall å gjøre opplevelsen bedre. En elektronisk løsning er bedre enn å få en papirlapp med mer eller mindre pen håndskrift på, sier Morten Olsen Sandnes, politiinspektør i seksjon for straffesak i Politidirektoratet (POD), til TU.

Nyvinningen sparer også ressurser.

I dag må alle papirblankettene gjennom en manuell kvalitetskontroll før det blir sendt videre til Statens innkrevingssentral. Appen skal ha innebygget kvalitetskontroll ved at den regelstyres slik at det ikke er mulig for politibetjentene å fylle ut forelegget feil. Tanken er at man da eliminerer feilkilder, sløyfer den manuelle kvalitetskontrollen og sender boten rett til innkrevingssentralen.

– Den manuelle kvalitetskontrollen tar tid. Betalingsfristen kan i verste fall gå ut før blanketten når innkrevingssentralen. Med appen sparer vi tid og ressurser, sier Sandnes.

Appen skal ha innebygget kvalitetssikring slik at man ikke trenger et ekstra ledd for å kontrollere foreleggene manuelt. Skjermdump: Politidirektoratet

Utfordringer med gammel lovtekst

En flere tiår gammel forskrift om forenklet forelegg har imidlertid medført utfordringer. Her står det nemlig at «Forenklet forelegg utferdiges på nærmere fastsatt blankett (…)». Men er en digital signeringsflate en «nærmere fastsatt blankett»?

POD var usikker på dette, og kontaktet både Samferdselsdepartementet og Riksadvokaten for å få svar. Etter hvert fikk de også grønt lys fra begge instanser – lovverket måtte sees i lys av den teknologiske utviklingen.

– Det er også andre spørsmål som må avklares, for eksempel hvordan den bøtelagte får sin gjenpart av forelegget. Alternativer her er tekstmelding, epost eller Digipost. Dette er ting vi må avklare, sier Sandnes.

Skal testes av teknisk interessert politi

Til våren skal appen testes ute blant publikum.

– Utrykningspolitiet har plukket ut mannskap som er over gjennomsnittet interessert i duppeditter, som er godt kvalifisert til å være med på pilottestingen, sier Sandnes.

I løpet av to-tre måneder med pilottesting håper politiet å finne ut om systemet er klart for full utrulling eller trenger mer finpuss.

Politiet vil tilby appen i sin egen app-butikk. Dataprogrammet blir således ikke tilgjengelig for publikum.

– Vi ser på muligheter for å digitalisere alle arbeidsprosesser som kan gjøres enklere og bedre – for eksempel tale til tekst for lydavhør. Utfordringen er å integrere ny teknologi med politiets gamle systemer. Digitaliseringen av forenklede forelegg kan gjøres uten integrasjon med politiets øvrige systemer, sier Sandnes.