Hver femte NHO-bedrift påvirkes allerede

Covid 19-viruset får større og større konsekvenser for næringslivet. NHO og Norsk Industri er bekymret.

21 prosent av NHOs medlemsbedrifter oppgir at de allerede opplever lavere etterspørsel eller kanselleringer som følge av viruset. Også transport- og logistikksiden begynner å merke forsinkelser i verdikjedene.

NHO-sjef Ole Erik Almlid sier i en pressemelding at det er alvorlig når hver femte bedrift ser lavere etterspørsel og kanselleringer.

Kritisk situasjon for norsk økonomi

Så langt har bare en snau prosent gjennomført permitteringer, ifølge NHOs undersøkelse. Den ble sendt til 16500 virksomheter og resultatene baserer seg på 3821 svar.

Norsk Industri kartla i begynnelsen av mars situasjonen for sine medlemmer, og en ny undersøkelse kommer denne uka. Hvis NHO-undersøkelsen gir en pekepinn, blir det neppe mer lystige resultater.

– Mange forventer at det blir verre før det blir bedre. Vi står overfor en mulig nasjonal økonomisk krise, men NHO opplever at regjeringen tar situasjonen på alvor. Sammen med oljeprisfallet kan dette bli en kritisk situasjon for norsk økonomi og norske arbeidsgivere, sier Almlid.

Én av fire opplever forsinkelser eller avbestillinger

I medlemsundersøkelsen oppgir 24 prosent oppgir at de er berørt gjennom problemer bakover i verdikjeden, som følge av leverandører som varsler om forsinkelser eller kanselleringer. På dette punktet er de største bedriftene hardest rammet.

Åtte prosent av bedriftene, de fleste store, svarer at de allerede har problemer med å levere varer og tjenester som følge av viruset. De mest berørte bransjene er logistikk og transport, luftfart og sjømat.

I Kongsberg-gruppen er to ansatte i Norge smittet, og selskapet har innført reiseforbud til enkelte områder. Kongsberg-konsernet opplyser at de åpenbart vil bli berørt både praktisk og økonomisk av Covid 19.

Bekymring i Kongsberggruppen

– Det er for tidlig å si hva det helt konkret vil bety. Men vi er bekymret på sikt, både med forsinkelser av leveranser til Kongsberg og fra oss til kunder, sier kommunikasjonsdirektør Ronny Lie til TU.

Kongsberg opplyser at de i hovedsak har lokal produksjon og lokalt ansatte, og at de jobber som normalt de fleste steder.

– I Kina er det kinesiskansatte som står for installasjon og igangkjøring. Vi har normal drift og setter i verk tiltak og alternative måter å løse eventuell leveringsproblemer på, sier Lie.

Brunvoll velger leverandører i nærheten

Brunvoll i Molde opplyser til TU at de har en bevisst strategi på underleveranser.

– Vi prøver å holde oss til underleverandører så nær oss som mulig, det vil si lokalt og regionalt samt i Vest-Europa, sier direktør for produkt- og forretningsutvikling, Knut Andresen, til TU.

Selskapet fikk tidligere i vinter en stor kontrakt med Hyundai Heavy Industries i Sør-Korea for leveranser av opptrekkbare azimuth thrustere og baugthrustere til tre bøyelasteskip.

I Kina er fabrikkene i gang igjen og Sør-Korea er på vei tilbake til mer normal drift. Det meldes imidlertid om problemer med logistikkjedene. Frakt av varer fra produksjonsanleggene til havner skal være en flaskehals.

Verft i Kina og Sør-Korea er også avhengig av servicefolk og teknikere fra vestlige leverandører som har reiseforbud. Det kan medføre ekstra forsinkelser.

FPSO-forsinkelser

Rystad Energy meldte i forrige uke at byggingen av flytende produksjon- og lagringsfartøy (FPSO) rammes hardt. 22 av 28 FPSO-er bygges i Kina, Korea og Singapore. Norske interesser står bak flere av prosjektene.

Ifølge Rystad kan forsinkelsene bli mellom seks og ni måneder, i verste fall opptil ett år dersom COVID19-utbruddet eskalerer.

De største forsinkelsene oppstår for FPSO-er som er avhengig av et tids- og værvindu for transport, ankring og oppkobling. Ifølge Rystad Energy er byggetida typisk 36 måneder.

Skype og webinar

Sjøfartsdirektoratet opplyser at tilsynsaktiviteten i Norge ikke skal berøres og at personellet tar nødvendige forholdsregler. Når det gjelder utlandet, vil bare strengt nødvendig tilsynsaktivitet gjennomføres. For øvrig oppfordres det til digitale kommunikasjonskanaler som Skype for kontakt med kunder, når det er mulig.

Innenlands tjenestereiser med kollektivtransport begrenses.

Også flere av Forskningsrådets kurs om hvordan man søker midler fra EUs Horizon 2020-program, blir gjort om til webinar.