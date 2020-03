Coronaviruset forsinker 22 produksjonsskip

Det er Rystad Energy som har analysert markedet og gjort beregningene.

I en melding sendt ut fredag skriver de at 22 av 28 FPSO-er (floating production, storage and offloading) bygges i Kina, Korea og Singapore.

Hele 15 FPSO-er bygges i Kina og syv i Korea og Singapore, svært nærme de verst rammede områdene.

Verft og leverandører

Ettersom arbeidere har blitt isolert og holdt borte fra arbeidet av smittefrykt, betyr det forsinket bygging. Det rammer også leveranser av deler og utstyr til FPSO-ene.

Ifølge Rystad kan forsinkelsene bli mellom seks og ni måneder, i verste fall opptil ett år dersom COVID-19-utbruddet eskalerer.

De største forsinkelsene oppstår for FPSO-er som er avhengig av et tids- og værvindu for transport, ankring og oppkobling. Ifølge Rystad Energy er byggetida typisk 36 måneder.

Åtte av de største verftene i Kina ligger ikke så langt fra Wuhan i Hubei-provinsen, der Corona-viruset først ble oppdaget Illustrasjon: Rystad Energy

Setter opp farten

Partner og sjef for Oilfield Research i Rystad Energy, Audun Martinsen, sier at operatører og verksteder ser etter steder i prosjektet det kan spares inn tid.

– Selv om de gjør mye for å ta igjen det tapte, venter vi at det blir store forsinkelser for produksjon av olje og gass fra de berørte feltene, sier han i meldingen.

Oppstart 2021 i fare

Energean Oil & Gas har en FPSO under bygging ved Liuheng Island i Kina. Kontraktøren TechnipFMC har EPCI-kontrakten og måtte advare Engean om at reiseforbud og virusutbruddet kunne skape problemer for framdriften.

Energean har en FPSO under bygging i Kina. Selskapet har varslet sine kunder om at det kan bli forsinket leveranse av olje. Oppstart er planlagt til første halvår 2021. Foto: ENERGEAN

I begynnelsen av februar varslet derfor Energean sine kunder om at det kunne bli forsinkelser. Engenan håpet å kunne produserer første olje i løpet av første halvår 2021 som planlagt.

Stille havner

Trafikken er også på vei ned i de største havnene som mottar varer fra Asia, og spesielt Kina.

Ifølge Maritime Executive har flere amerikanske havner notert lavere trafikk. Fabrikker har vært stengt i mange uker og sendt færre varer til havnene. Nå skal det være noe mer aktivitet igjen, men effekten blir ikke synlig i amerikanske og europeiske havner på flere uker.

På grunn av lang seilingstid har de store skipene fra Asia kommet i en jevn strøm inntil nylig. Nå er det delvis stans i flere havner i Asia. Effekten blir mer og mer synlig i tida framover.

25 prosent ned

Containerskip til kai i Los Angeles. Bilde: LA Port

Havna i Los Angeles, USAs største havn, regner med cirka 25 prosent reduksjon i trafikken for februar. Mars-tallene kan bli enda verre.

Ved den nest største havna i USA, Long Beach, betyr reduksjon i antall skipsanløp behov for færre havnearbeidere.

– Vi har ikke hatt færre i arbeid på fire-fem år. Usikkerheten rundt handelskrigen er byttet ut med kaos rundt Corona-viruset, sier direktør Noel Hacegaba til Long Beach Post.

Dersom Sør-Korea rammes hardt av viruset, kan havna i Busan bli en propp. Den fungere som omlastingshavn for en rekke varer.