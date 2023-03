Hva med grønne skip, Vestre?

I dag, 14. mars, går Eksportkonferansen av stabelen. Tittelen på konferansen er «Sterkere sammen», og nordisk samarbeid om eksport er den røde tråden. I år som i fjor fokuserer konferansen på havvind og batteri. Det er bra, for disse sektorene er sentrale for norsk eksport i fremtiden. Men hvor er grønn maritim sektor?

I Veikart for Grønt Industriløft fra 2022 står det at «Norge skal forbli en maritim stormakt internasjonalt, som viser vei inn i det grønne skiftet gjennom å utvikle, bygge og ta i bruk nullutslippsløsninger og autonome fartøy». Den norske maritime verdikjeden er allerede godt posisjonert til å levere på denne klare marsjordren fra myndighetene.

Vi må snakke om hydrogen

Elektrifisering er en viktig del av det grønne maritime skiftet, men det er ikke alltid tilstrekkelig. Mange steder vil det være teknisk vanskelig med batterielektrifisering av skip. Derfor burde man, i tillegg til å fremme eksportpotensialet i det norske batterieventyret, også snakke om potensialet for hydrogen i maritim sektor. Begge deler må til for at vi skal nå nullutslippsmålene og oppnå Norges ambisiøse eksportmål.

I Norge har vi kompetansen og teknologien som skal til for å utvikle hydrogen som drivstoff i maritim sektor. Eksempler på dette er Norleds fartøy, MF Hydra, og Torghatten Nord – som nå er i gang med Norges første storskala hydrogenfergeprosjekt i Vestfjorden, der både norske og svenske leverandører er med på samarbeidet.

Avgjørende fort kompetanseutvikling

Denne type prosjekter i hjemmemarkedet er avgjørende for at leverandører på tvers av verdikjeden skal kunne videreutvikle sin kompetanse, eksportere sine løsninger og være konkurransedyktige internasjonalt – og dermed bidra til å levere på målet om at Norge skal drive det maritime grønne skiftet.

Vi tror utviklingen i hydrogenverdikjeden i Norge har potensial til å bli et nytt eksporteventyr som kan bidra til å nå regjeringens mål om 50 prosent eksportøkning innen 2030. Skal Norge vise veien i det maritime grønne skiftet, må dette også stå på agendaen til myndighetene og virkemiddelapparatet. Vi håper Vestre, Eksfin og Innovasjon Norge tar det med i planleggingen av neste års eksportkonferanse.