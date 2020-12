Hva gir størst klimakutt, Bjartnes?

Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Debattinnlegg kan sendes til nettdesk@tu.no

Bjartnes er redaktør for Norsk Klimastiftelses magasin «Energi og klima». Han er kontinuerlig på nettet med sine mange analyser av ulike spørsmål om nettopp - energi og klima. Nå har han analysert Yaras planer om å erstatte naturgass med elkraft i produksjonen av ammoniakk. Yara har planer om å bruke 5 TWh strøm pr år for å kunne kutte ut en tilsvarende mengde energi levert fra naturgass. Dette skal redusere CO 2 -utslippene fra ammoniakkproduksjonen med 800.000 tonn pr år. Forutsetningen er at staten bidrar med store pengebeløp – for dette blir dyrt.

Bjartnes er svært positiv til dette «klimatiltaket», og skriver generelt om saken i «Min analyse»: «Yaras planer på Herøya har alle kjennetegn som overgangen til grønn industri i Norge vil representere. Prosjektet trenger mye billig strøm og det trenger støtte fra staten. Det kan bli lønnsomt på sikt – og er noe verden vil trenge på veien mot nullutslipp.»

Klimatiltak som skal ta oss «mot nullutslipp» vil de fleste av oss mene må bety at utslippene av CO 2 skal gå ned, ikke bare flyttes til andre land. Som et ferskt eksempel: De fleste ser nå at elektrifisering av sokkelen med strøm fra land ikke fortjener betegnelsen klimatiltak. Det flytter utslipp ut av landet, men gir ingen global klimaeffekt.

Hva så med Yaras planer om statssubsidiert overgang fra naturgass til elkraft? Som altså Bjartnes mener er «noe verden vil trenge på veien mot nullutslipp.» Dette må bety at Bjartnes mener elektrifiseringen her gir globale utslippskutt.

I «Energi og klima» har Bjartnes tidligere skrevet under tittelen «Krafteksport for klima». Her skriver han bl.a. dette: «For hver TWh vannkraft som eksporteres, erstattes 8–900.000 tonn CO 2 hvis det er kull som skyves ut, og omkring halvparten hvis det er snakk om gass.»

5 TWh strøm, som Yara skal bruke til å kutte ut 0,8 millioner tonn CO 2 fra ammoniakkproduksjonen, vil altså, ifølge Bjartnes, kunne kutte minst 4 millioner tonn CO 2 , hvis strømmen ble eksportert og slår ut kull, og minst 2 millioner tonn CO 2 , hvis det er gass som blir kuttet ut.

For de fleste av oss er det rimelig klart at strøm kan brukes bare en gang. De 5 TWh-ene strøm som Yara tenker å bruke, kan da nødvendigvis ikke sendes ut av landet som eksport, med den klimaeffekten Bjartnes mener det vil gi. I mitt enkle hode burde da Bjartnes, ut fra sine egne analyser, gå på barrikadene for å bekjempe Yaras planer, ikke støtte dem! Eller er det noe jeg ikke forstår her, Bjartnes?